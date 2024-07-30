Наступательный потенциал России сокращается: с какими проблемами там столкнутся в 2025 году

Наступательный потенциал России стремительно сокращается. В 2025 году они вполне могут столкнуться с дополнительными проблемами.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов, заметив, что уже продвижение на фронте даются России чрезвычайно сложно. Они буквально теряют несколько тысяч человек на несколько километров.

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Чего ожидать в 2025 году

Как отметил Милов, вряд ли оккупанты будут способны осуществлять так много штурмов пехотой в 2025 году. Также оккупанты имеют проблему с современной техникой.

У них есть кризисные явления в технике. Уровень производственных мощностей и ремонта не обеспечивает того, что они теряют на фронте. Сейчас там можно встретить очень старую технику. Танк Т-62, который морально устарел. Но его довольно часто можно увидеть на фронте,

– сказал Милов.

Кроме того, ближайшее время Украина наконец получит истребители F-16. Понятно, что они сразу не повлияют на ситуацию на фронте. Но со временем могут помочь бороться против российских самолетов.

Это может побудить Путина говорить о так называемом "перемирии". Но пока нет признаков, что он действительно готов на такое пойти. Однако можно предположить, что в 2025 году Россия не сможет вести столь интенсивно боевые действия.