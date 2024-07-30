Про це 24 Каналу розповів колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов, зауваживши, що вже просування на фронті даються Росії надзвичайно складно. Вони буквально втрачають кілька тисяч людей на кілька кілометрів.

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Чого очікувати в 2025 році

Як наголосив Мілов, навряд чи окупанти будуть здатні здійснювати так багато штурмів піхотою у 2025 році. Також окупанти мають проблему із сучасною технікою.

У них є кризові явища в техніці. Рівень виробничих потужностей та ремонту не забезпечує того, що вони втрачають на фронті. Зараз там можна зустріти дуже стару техніку. Танк Т-62, який морально застарів. Але його досить часто можна побачити на фронті,

– сказав Мілов.

Крім того, найближчим часом Україна нарешті отримає винищувачі F-16. Зрозуміло, що вони одразу не вплинуть на ситуацію на фронті. Але з часом можуть допомогти боротися проти російських літаків.

Це може спонукати Путіна говорити про так зване "перемир'я". Але поки немає ознак, що він дійсно готовий на таке піти. Однак можна припустити, що у 2025 році Росія не зможе вести настільки інтенсивно бойові дії.

Зверніть увагу! З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 577 тисяч особового складу.