Милованов вызвал журналиста Бутусова на "дуэль" из-за обвинений во взяточничестве

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов обвинил советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова во взяточничестве. Тот в ответ вызвал журналиста на "дуэль".

Милованов заявил, что обвинения Бутусова во взяточничестве – безосновательны, и предложил оригинально решить спор.

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Реакция Милованова на обвинения Бутусова

Юрий Бутусов обвинил меня во взятке в 1,68 миллиона гривен. Безосновательно. В старые времена за это вызывали на дуэль и стрелялись. Сегодня времена вегетарианские, поэтому я вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль – дебаты,

– отметил советник главы ОП.

Милованов добавил, что если выиграет Бутусов, то они вместе пойдут в НАБУ. "Он пишет заявление, а я даю показания", – пояснил он.

Далее все по предложению Милованова, будет зависеть от результатов расследования. Если подтвердится, что он не принимал взятки, то Бутусов на камеры должен отжаться под полы 20 раз, громко сказал: "Я крикуха и еропка".

Милованов и вероятный конфликт интересов: известно

На днях "Спецтехноэкспорт" как дочернее предприятие компании "Укрспецэкспорт", которая входит в состав концерна "Укроборонпром" подписало контракт с ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" о покупке услуг "проведение рыночных исследований".

Стоимость закупки составила 1,68 миллиона гривен. Чего именно будут касаться исследования, на странице закупки не указали. Кроме того, закупку провели без торгов.

Такой заказ Киевской школе экономики сделали за день до того, как Владимир Зеленский ввел в состав наблюдательного совета Укроборонпрома Тимофея Милованова, который и является президентом КШЭ. Это может свидетельствует о конфликте интересов.

Юрий Бутусов в фейсбуке написал, что "Школа Милованова получила взятку в размере 1,68 миллиона гривен от Укроборонпрома в день назначения Милованова членом наблюдательного совета концерна".