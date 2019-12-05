Милованов про зарплату, сальсу и наркотики: эксклюзивное интервью

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал про танцевальный опыт, заработную плату и как его Коломойский обзывал. Читайте об этом и больше во второй части эксклюзивного интервью с министром.

Про послание в кабинете и сальсу

Что изменили в кабинете?

Убрали шкафы и поставили доски. Здесь размещены все депутаты, я их всех уважаю. Меня не выбирали, а вот депутатов – да.

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Вам на стене остаются послания?

Да. Надпись "Де статут" – это от Коболева. Также здесь написано "Король сальсы и женских сердец" от Даши Щастлывой.



Запись от Даши Щастлывой на доске, где размещены фото депутатов

Расскажите про сальсу больше.

Мне всегда хотелось заниматься танцами. Но я никогда не мог это довести до ума. Когда я начал учиться в Висконсине, то там очень одиноко. И ты ищешь какие-то физические активности, которые отличаются от написания докторской: парусный спорт, сальса. Но я не был физически подготовленным человеком (не занимаюсь бегом, я не атлет), поэтому я всегда находил себе лайтов вариант.

Но, если честно, то танцы – это также была возможность познакомиться с девушками в Америке. Там так не работает, как в Украине.

Смотрите эксклюзивное видео: Тимофей Милованов танцует сальсу

Удавалось?

Конечно, вы и на тренировках, и где-то выступаете затем. И это культурно. Кстати, это общение на уроках танцев позволяют понять другую культуру. Не знаю, как сейчас, но когда я там учился, то все украинские ребята были такими полностью неадекватными в американской культуре общения с женщинами. И на них смотрят, как на идиотов. Это было в конце 90-х, начале 2000-х. Но сейчас, думаю, все по-другому.

Возникали романы с партнершами?

Да полно.

Про зарпату

Сколько вы зарабатываете и хватает ли?

Относительно министерской зарплаты – она у меня 18 тысяч гривен. Ни на что не хватает.

То есть вы живете на какие-то свои сбережения?

Да, конечно. То что мне приходит на счет, хватает только на Убер. Зарплаты, я думаю, это тоже болезненный вопрос. Но я стараюсь, чтобы у моих замов была достойная заработная плата.



Тимофей Милованов с корреспондентом 24 канала

Как вы будете бороться с безработицей? Чтобы украинцы не бежали за границу?

Данные показывают, что немного уже начинают украинцы возвращаться. Доллар держится по 24 гривны, может даже национальная валюта становится сильнее. Это означает, что гривневая зарплата в долларах или евро выглядит сильнее. И этот процесс будет продолжаться. И украинские зарплаты будут расти в отношении европейских.

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Номинальные зарплаты тоже будут расти. Формальная занятость немного увеличивается, неформальная – наоборот. Сейчас идет дискуссия относительно ФОПов. Мы попытаемся упростить администрирование. Это моя позиция как министра экономики. Что предпринимательством может заниматься каждый человек и нужно иметь минимальную нагрузку.

Вопросы от пользователей Facebook

Подписчики 24 канала в Фейсбук имели возможность задать вопросы министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову.

Как будут защищать мелких и средних предпринимателей?

Во-первых, сейчас разрабатывают под эгидой президента программу про дешевое финансирование малым и средним предпринимателям. Во-вторых, зависит от чего защищать... Например, чтобы предоставить равные условия, если компания маленькая экспортирует, то речь идет о стандартизации, признания и ратификации международных соглашений. Борьба с коррупцией – это тоже важно. Предыдущими правительствами были наложены санкции, мы пытаемся сейчас их отменить.

Почему когда гривна крепчает, а доллар падает, цены растут, а не снижаются?

Определенные цены растут, определенные снижаются. Эти изменения зависят от многих вещей. Если говорить о продуктах питания, то прежде всего – от урожая. Те продукты, которые импортируются/экспортируются, на них курс влияет. Но довольно часто это занимает определенный период времени. Потому что цены на вещи иногда фиксируются раньше, сделки – предварительные. По нашим оценкам, влияние изменения курса занимает до четырех кварталов.



Министр Милованов

Мы можем сейчас испытывать определенное повышение курса предыдущее, а уменьшение ощутим весной. Но в целом инфляция замедляется. Она будет на уровне 6-7% сейчас, и будет еще меньше. Что же, инфляция замедляется? Это не значит, что цены не растут. В каждой экономике цены понемногу растут всегда. На самом деле, когда дефляция – это плохо для экономики.

Вы употребляете наркотики?

Нет, не употребляю и никогда не употреблял. У меня был друг. Он предлагал попробовать, когда мы были в США. Там все курят. Думаю, в Украине много людей курят марихуану, но никто не признается. Если бы все говорили правду, нам бы было легче жить. Посмотрите на статистику – сколько людей в развитых странах пробовали марихуану.

Сколько людей в своей жизни попытались сделать что-то нестандартное. Много. Но об этом не говорят. Эта консервативность у нас осталась от советского союза. Вы помните, в советском союзе секса не было. Это было не так давно, 30 лет назад. Можно было всерьез сказать, что у нас нет секса. То есть дети есть, секса – нет. И все нормально это воспринимали.



Министр на интервью для 24 канала

Поэтому это немножко осталось – что у нас секса нет, марихуану никто не курит и налоги все платят. Для того, чтобы проблему идентифицировать, надо о ней говорить. Тогда мы будем знать, что происходит на самом деле, и с этим бороться.

Почему когда Коломойский назвал вас дебилом, вы с ним согласились?

Ну, что я буду реагировать на каждую... Возможно, надо было что-то другое сказать. Я сказал: "Я же и не скрываю". Это когда мне всегда говорят, что я не прав, то я так отвечаю, что этого не скрываю. Это такой троллинг в ответ. Если бы я оказался в такой ситуации еще раз, возможно, я бы сказал "Я шучу" одним предложением, а не двумя, чтобы нельзя было вырезать и сказать, что согласился.

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Но если общество думает, что министр... Что тут говорить, я не знаю, как на это реагировать. Думаю, что было бы хорошо, если бы люди смотрели на дело, на происходящее. На то, что мы смогли впервые за всю историю Украины передать где-то 15% государственных предприятий на приватизацию. Почему это важно? Потому что всегда было коррупционное сопротивление. Надеюсь, когда экономика Украины начнет расти, люди будут счастливее и будет больше конструктива.

Смотрите полное интервью Тимофея Милованова: