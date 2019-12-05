Милованов про зарплату, сальсу та наркотики: ексклюзивне інтерв'ю

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов розповів про танцювальний досвід, заробітну плату та як його Коломойський обзивав. Читайте про це і більше у другій частині ексклюзивного інтерв'ю з міністром.

Про послання в кабінеті та сальсу

Що змінили в кабінеті?

Прибрали шафи і поставили дошки. Тут розміщені всі депутати, я їх всіх поважаю. Мене не обирали, а от депутатів – так.

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Вам на стіні залишаються послання?

Так. Напис "Де статут" – це від Коболєва. Також тут написано "Король сальси та жіночих сердець" від Даші Щасливої.



Запис від Даші Щасливої на дошці, де розміщені фото депутатів

Розкажіть про сальсу більше.

Мені завжди хотілося займатися танцями. Але я ніколи не міг це довести до тями. Коли я почав вчитися у Вісконсині, то там було дуже одиноко. І ти шукаєш якісь фізичні активності, які відрізняються від написання докторської: вітрильний спорт, сальса. Але я не був фізично підготовленою людиною (не займаюся бігом, я не атлет), тому я завжди знаходив собі лайтовий варіант.

Але, якщо чесно, то танці – це також була можливість познайомитися з дівчатами в Америці. Там так не працює, як в Україні.

Дивіться ексклюзивне відео: Тимофій Милованов танцює сальсу

Вдавалося?

Звичайно, ви і на тренуваннях, і десь виступаєте потім. І це культурно. До речі, оці спілкування на уроках танців дозволяють зрозуміти іншу культуру. Не знаю, як зараз, але коли я там вчився, то всі хлопці українські були такими повністю неадекватними в американській культурі спілкування з жінками. І на них дивляться, як на ідіотів. Це було в кінці 90-х, на початку 2000-х. Але зараз, думаю, все по-іншому.

Виникали романи з партнерками?

Та повно.

Про зарпату

Скільки ви заробляєте ти чи вистачає цих грошей?

Щодо міністерської зарплати – вона у мене 18 тисяч гривень. Нінащо не вистачає.

Тобто ви живете на якісь свої заощадження?

Так, звичайно. Те що мені приходить на рахунок, вистачає тільки на Uber. Зарплати, я думаю, це теж болюче питання. Але я намагаюся, щоб у моїх замів була достойна заробітна плата.



Тимофій Милованов з кореспонденткою 24 каналу

Як ви будете боротися з безробіттям? Щоб українці не втікали за кордон?

Дані показують, що трохи вже починають українці повертатися. Долар тримається по 24 гривні, може навіть національна валюта стає сильнішою. Це означає, що гривнева зарплата в доларах чи євро виглядає сильнішою. І цей процес буде продовжуватися. І українські зарплати будуть рости відносно європейських.

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Номінальні зарплати теж будуть зростати. Формальна зайнятість трохи збільшується, неформальна – навпаки. Зараз йде дискусія щодо ФОПів. Ми спробуємо спростити адміністрування. Це моя позиція як міністра економіки. Що підприємством може займатися кожна людина і потрібно мати мінімальне навантаження.

Запитання від користувачів Facebook

Підписники 24 каналу у Фейсбук мали можливість поставити запитання міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофію Милованову.

Як захищатимуть дрібних і середніх підприємців?

По-перше, зараз розробляють під егідою президента програму про дешеве фінансування малим і середнім підприємцям. По-друге, залежно від чого захищати… Наприклад, щоб надати рівні умови, якщо компанія маленька експортує, то йдеться багато про стандартизацію, визнання та ратифікацію міжнародних угод. Боротьба з корупцією – це теж важливо. Попередніми урядами були накладені санкції, ми намагаємось зараз їх скасувати.

Чому коли гривня міцнішає, а долар падає, ціни ростуть, а не знижуються?

Певні ціни ростуть, певні знижуються. Ці зміни залежать від багатьох речей. Якщо говорити про продукти харчування, то насамперед – від врожаю. Ті продукти, які імпортуються/експортуються, на них курс впливає. Але досить часто це займає певний період часу. Тому що ціни на речі інколи фіксуються раніше, угоди – попередні. За нашими оцінками, вплив зміни курсу займає до чотирьох кварталів.



Міністр Милованов

Ми можемо зараз відчувати певне попереднє підвищення курсу, а зменшення відчуємо навесні. Але в цілому інфляція сповільнюється. Вона буде на рівні 6-7% зараз, і буде ще менша. Що означає, що інфляція сповільнюється? Це не означає, що ціни не зростають. У кожній економіці ціни потрохи ростуть завжди. Насправді, коли дефляція – це погано для економіки.

Чи ви вживаєте наркотики?

Ні, не вживаю і ніколи не вживав. У мене був друг. Він пропонував спробувати, коли ми були у США. Там всі курять. Думаю, в Україні багато людей курять марихуану, але ніхто не признається. Якби всі говорили правду, нам би було легше жити. Подивіться на статистику – скільки людей у розвинутих країнах спробували марихуану.

Скільки людей у своєму житті спробували зробити щось нестандартне. Багато. Але про це не говорять. Ця консервативність у нас залишилась від радянського союзу. Ви пам’ятаєте, у радянському союзі сексу не було. Це було не так давно, 30 років тому. Можна було всерйоз сказати, що у нас нема сексу. Тобто діти є, сексу – нема. І всі нормально це сприймали.



Міністр на інтерв'ю для 24 каналу

Тому це трошки залишилось – що у нас сексу нема, марихуану ніхто не курить і податки всі платять. Для того, щоб проблему ідентифікувати, треба про неї говорити. Тоді ми будемо знати, що відбувається насправді, і з цим боротися.

Чому коли Коломойський назвав вас дебілом, ви з ним погодились?

Ну, що я буду реагувати на кожну… Можливо, треба було щось інше сказати. Я сказав: "Я ж і не приховую". Це коли мені завжди кажуть, що я не правий, то я так відповідаю, що цього не приховую. Це такий тролінг у відповідь. Якби я опинився в такій ситуації ще раз, можливо, я б сказав "Я жартую" одним реченням, а не двома, щоб не можна було вирізати і сказати, що погодився.

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Але якщо суспільство думає, що міністр… Що тут говорити, я не знаю, як на це реагувати. Думаю, що було б добре, якби люди дивилися на справу, на те, що відбувається. На те, що ми змогли вперше за всю історію України передати десь 15% державних підприємств на приватизацію. Чому це важливо? Тому що завжди був корупційний спротив. Сподіваюсь, коли економіка України почне зростати, люди будуть щасливішими й буде більше конструктиву.

Дивіться повне інтерв'ю Тимофія Милованова: