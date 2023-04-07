В Минцифре рассказали, какие новые услуги стоит ожидать в Дії

7 апреля 2023, 12:05
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"РАЗГОВОР"

В приложении Дія скоро появятся новые услуги, которые будут полезны для украинцев. Прежде всего, речь идет о водителях.

Мстислав Баник, руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре, управляющий многими процессами в проекте Дія, рассказал, какие новые услуги следует ожидать в приложении.

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Водители смогут отказаться от пластикового удостоверения

По словам Баника, у Дія должна появиться услуга "растаможки". Также будет доступна замена водительского удостоверения и отмена надлежащего пользователя.

Надлежащий пользователь – человек, который на законных основаниях пользуется не принадлежащим ему транспортным средством. Услуга позволяет назначить надлежащего пользователя транспортного средства.

Теперь, как говорит Баник, можно будет не только назначить должного пользователя, но и отменить.

Более того, услуги в Дії позволят водителям отказаться от пластикового водительского удостоверения.

Это маленький шаг для Дії и большой для всех. Можно отказаться от пластикового (удостоверение – 24 Канал),
– сказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри.

Он напомнил, что в 2019 году была запущена возможность иметь цифровое водительское удостоверение, если зарегистрировано в Дії.

"Следующий шаг МВД – ты можешь выбрать пластик в качестве опции", – сказал Баник.

Украинцы смогут проверять приобретенный алкоголь через Дію

  • Михаил Федоров, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации, ранее информировал, что Минцифры планирует ввести в Украине еАкциз.
  • В парламенте готовят ко второму чтению законопроекты 8286 и 8287. Их принятие поможет государству с развитием честных и прозрачных правил ведения бизнеса, выходом рынка акцизов из тени и систематизацией контроля за оборотом подакцизных товаров.
  • Все операции по перевозке, хранению, продаже каждой единицы продукции будут фиксироваться в электронной системе. Ключевым элементом системы будет являться электронная марка акцизного налога. Это уникальный код, который будет наноситься на товар.
  • Кроме того, Минцифры запустит бета-тестирование о получении разрешения на строительство через Дію. Услуга будет предоставляться по обновленной процедуре.

Автор: Михайло Гема