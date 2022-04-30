Минфин Германии хочет прекратить финансирование бюро Шредера – друга Путина

Министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался за прекращение государственной поддержки бывшего канцлера Герхарда Шредера из-за его деловых связей с Россией.

Он отметил, что бывшие высокопоставленные чиновники, оказавшиеся на стороне уголовных правительств, не могут рассчитывать на поддержку государства.

К теме Германия выступила за запрет импорта из России урана для АЭС, – Politico

По немецким законам, бывший канцлер после отставки имеет право на финансирование определенного количества сотрудников своего бюро за государственный счет. Впрочем, в Германии не хотят финансировать человека, который возглавляет совет директоров "Роснефти" и является главой комитета акционеров Nord Stream AG.

Мы должны сделать выводы. Я больше не могу представить, чтобы налогоплательщик предоставил ему офис,

– отметил Кристиан Линднер.

У Шредера более тесные связи с Путиным, чем может показаться

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дружит с Путиным. Также его не раз критиковали за заявления о войне в Украине.

В частности, он говорил, что к войне России против Украины призвал "политический провал" (чей – непонятно). При этом он выразил сомнения, что Путин приказал совершать зверства в Буче. Также он заявлял, что не жалеет о своей пророссийской политике во время пребывания в правительстве и случившееся "не его вина".

Тем временем берлинские сотрудники уже уволились из фонда Шредера.

Германия пересмотрит поддержку бывших канцлеров и президентов

Кристиан Линднер призвал к всеобщей реорганизации предоставления офисов и сотрудников бывшим канцлерам и федеральным президентам.

Было бы целесообразно стандартизировать одаренность бывших обладателей высших должностей и со временем сокращать их. В этом контексте также пришлось бы говорить о каком-то кодексе чести по поведению,

– добавил министр финансов Германии.

Санкции в отношении российских олигархов: главное

Российские олигархи теряют свое заоблачное состояние. Их активы блокируют в разных странах мира, а имущество – замораживают или конфискуют.

К примеру, у Вашингтона нет желания возвращать яхты и другие активы, которые изъяли у олигархов, связанных с Путиным.

Президент США Джозеф Байден предлагает конфисковать активы у российских олигархов в пользу Украины. Законопроект предусматривает, что после продажи активов олигархов, средства могут быть направлены на помощь Украине.

В Украине хотят использовать эти средства для восстановления страны. По последним данным, на восстановление понадобится около 600 миллиардов долларов. Согласно отчету Forbes, в мире заморожено около 400 миллиардов российских средств. В целом у Украины есть два плана, как взыскать российские деньги в свою пользу.

Вас может заинтересовать – Конгресс США окончательно одобрил ленд-лиз для Украины: что это значит: смотрите видео