Минфин США отменил санкции и немедленно выдал лицензию на поставку дизеля из России
Минфин США по указанию Трампа немедленно выдает временную лицензию, позволяющую поставлять российское дизельное топливо на мировые рынки.
Об этом сообщает Министерство финансов США.
Что известно о договоренности между Россией и США
9 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и договорился о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
Сегодня (9 октября 2026 года – 24 Канал) по распоряжению президента Трампа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) немедленно выдает временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок,
– говорится в заявлении Минфина.
Поставки дизельного топлива из России разрешены до 7 апреля 2027 года. Соответствующие американские санкции отменены.
Решение Минфина США
На фоне этих заявлений индекс "Мосбиржи" резко взлетел.
Индекс "Мосбиржи" взлетел / Соцсети
Напомним, что, по словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а впоследствии – 1 миллион тонн. Также он заявил о планах поставок еще 3 миллионов тонн, в зависимости от состояния российских НПЗ.