Минирование превышает другие регионы в десятки раз: в МВД рассказали о ситуации на Запорожье

Российские военные продолжают ежедневно обстреливать Украину из всего возможного оружия. В результате значительная площадь нашей страны буквально усеяна взрывоопасными предметами. Худшая ситуация на Запорожье.

На этом в интервью "Радио Свободы" подчеркнул министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, уровень минирования на Запорожье в десятки раз больше, чем в других регионах нашей страны.

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Масштабы минирования поражают

Такое заминирование, которое делает враг на территории Запорожской области, и наступление сейчас это показывает, в десятки раз превышает заминирование, например Черниговской или Сумской областей, где также враг минировал территории,

– подчеркнул министр.

Он также отметил, что взрывотехники продолжают работу в Киевской области. По словам министра, территория, используемая украинцами в регионе, практически очищена. В то же время разминирования ожидают еще тысячи гектаров полей.

Поэтому мы ждем машины механического разминирования, для работы на полях,

– добавил Клименко.

Заметим, что накануне наши военные общались с журналистами. Они как раз рассказывали, как немецкие инструкторы учили их преодолевать минные поля.

Эксперты не понимают масштабов минирования

Как отметили наши военные, инструкторы из Германии танкистам предлагают "просто объезжать" минные поля. Но проблема состоит в том, что взрывоопасны не куски территорий по 100 – 200 метров, а целые гектары.

Мы их спрашиваем, как вы проходите минные поля. Они нам объясняют, что их нужно просто объезжать. На их картах прописаны минные поля в размере 100 на 200 метров. Но у нас такого нет, у нас гектары этих минных полей, понимаете?

– говорят военные.

Заметим, что ситуация с заминированием территорий Украины очень сложна. К примеру, в мае 2023 года сообщалось, что около 30% нашего государства заминировано. Следует понимать, что сейчас наша страна – лидер по площади территорий, усеянных взрывоопасными предметами. К концу весны речь шла о площади в 174 тысячи квадратных километров.