Министр обороны Чехии передала Резникову "подарок для Путина"

Иностранные партнеры продолжают поддерживать Украину в войне, начатой Россией. В частности, министр обороны Чехии приехала в Украину и встретилась с Алексеем Резниковым, чтобы обсудить ситуацию на фронте и новые поставки оружия.

Заметим, что чешская министр обороны Яна Чернохова "потроллила" Путина. Она привезла с собой в Украину "подарок" для диктатора и передала его украинскому министру обороны.

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Какой "подарок" Яна Чернохова подготовила Путину

31 октября в своем Twitter министр обороны Чехии поделилась фотографиями со встречи с Алексеем Резниковым. Яна Чернохова отметила, что привезла с собой особую вещь – "подарок для Путина".



"Подарок для Путина" от министра обороны Чехии / Фото Яны Черноховой

Министр передала его на хранение Алексею Резникову и выразила свою четкую и безоговорочную поддержку Украине. Напомним, что "подарком" оказалась та же футболка с красноречивой надписью, которую Яна Чернохова одевала в день рождения российского диктатора 7 октября.



Подарок для чешской министра от Алексея Резникова / Фото Яны Черноховой

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О чем договаривались министры обороны Чехии и Украины

На встрече Яна Чернохова и Алексей Резников говорили о ситуации на фронте. Кроме того, договорились о поставках оружия для Украины и побеседовали о расширении проектов в сфере ПВО.

Встреча министров обороны Чехии и Украины / Фото Алексей Резников

Об этом сообщил министр обороны Украины. Яна Чернохова отметила, что Чехия присоединится к послевоенному восстановлению Украины.

Министр обороны Чехии выразила свою поддержку Украине / Фото Яны Черноховой

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Поддержка от Чехии: актуальные новости

Недавно Чехия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Яна Чернохова объяснила, что не может пока рассказать, какое вооружение удастся передать Украине в новом пакете, однако подчеркнула, что Чехия регулярно поддерживает украинцев не только словом, но и делом.

Следует отметить, что Чехия – первая страна, где простые граждане собрали самостоятельно средства и купили для ВСУ модернизированный танк. Активистам удалось собрать 1,3 миллиона долларов за один месяц.

Интересно, что ночью 27 октября в Праге на здании Министерства внутренних дел разместили эксцентричную артинсталляцию. На ней изображен Путин, лежащий в трупном мешке, а между ним развеваются флаги Чехии и Украины.

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