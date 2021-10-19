Министр экологии Абрамовский написал заявление об отставке, – Арахамия

Роман Абрамовский написал заявление об отставке с должности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины. По словам Давида Арахамии, уволиться он решил по собственному желанию.

О том, что Абрамовский решил уволиться, издание пишет со ссылкой на слова главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамию. Нардеп заявил, что собственными глазами видел, как министр писал заявление об отставке.

Ранее Наверное, он напишет заявление, – Гетманцев об отставке министра экологии Абрамовского

Заявление об отставке от Абрамовского

Я видел, что он (Абрамовский – 24 канал) написал заявление (об отставке – 24 канал). Я заходил как раз к председателю (Верховной Рады – 24 канал), и он выходил,

– рассказал Арахамия.

Глава фракции "слуг" добавил, что Абрамовский решил уйти с поста министра экологии по собственному желанию.

В то же время Арахамия убежден, что за отставку главы ведомства в парламенте будет достаточное количество голосов. Главной претензией к его работе является крайне высокая коррумпированность экоинспекции в регионах. "Точно найдутся голоса. Вы же помните, что у нас по антиолигархическим законам всегда есть баталии. Там была претензия: экоинспекция в регионах – очень коррумпированная", – уточнил нардеп.

Кто может стать новым министром экологии

Редакция 24 канала пытается связаться с Романом Абрамовским, чтобы узнать, действительно ли он написал заявление об отставке и почему принял такое решение.

Глава фракции "Слуга народа" также сообщил, что кандидата на должность министра охраны окружающей среды и природных ресурсов у политсилы пока нет. По словам нардепа, собеседования были, однако достойного кандидата не нашли. Кто подавался на должность, Арахамия не уточнил.

Пока у нас нет кандидата, будет исполняющий обязанности – кто-то, кого определит правительство, а дальше через неделю или 10 дней мы определимся,

– подчеркнул депутат.

Арахамия не отрицал, что кресло может получить кто-то из "Слуги народа".

Что известно о Романе Абрамовском

Его Его назначили министром экологии 19 июня 2020 года. Тогда кандидатуру Абрамовского поддержали 264 нардепа. В 2015 году он несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 2019 году – заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.