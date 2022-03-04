Министр энергетики США отреагировала на обстрел ЗАЭС

Дженнифер Гренголм, возглавляющая Министерство энергетики США, прокомментировала обстрел Запорожской АЭС. В ночь на 4 марта там вспыхнул пожар из-за атаки россиян.

Гренголм рассказала, что пообщались с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Соответствующее сообщение появилось в ее твиттере 4 марта перед 5:00 по Киеву.

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Что говорят в США

По словам чиновницы, Министерство энергетики США активизировало свою группу реагирования на ядерные инциденты. Ведомство пристально следит за событиями в консультации с Минобороны и Белым домом.

Российские военные действия вблизи завода являются безрассудными и должны прекратиться,

– подчеркнула Гренголм.

"Мы не видели повышенных показателей радиации вблизи объекта. Реакторы станции защищены прочными защитными конструкциями и реакторы безопасно остановлены", – добавила она.

Ранее Байден обсудил ситуацию на ЗАЭС с администратором Национально управления ядерной безопасности США. Этому предшествовал разговор американского президента с украинским.

Пожар на Запорожской атомной электростанции удалось полностью потушить в 6:20. По информации ГСЧС, пострадавших и жертв нет.

Комментируя атаку на ЗАЭС, министр Галущенко подчеркнул, что человечество сейчас стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в своей истории человечества.

Борис Джонсон созывает заседание Совбеза ООН из-за ситуации на ЗАЭС. Он подчеркнул, что действия Путина теперь могут угрожать безопасности всей Европы.

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