Министр энергетики США отреагировала на обстрел ЗАЭС
Источник:твиттер Дженнифер Гренголм
Дженнифер Гренголм, возглавляющая Министерство энергетики США, прокомментировала обстрел Запорожской АЭС. В ночь на 4 марта там вспыхнул пожар из-за атаки россиян.
Гренголм рассказала, что пообщались с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Соответствующее сообщение появилось в ее твиттере 4 марта перед 5:00 по Киеву.
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Что говорят в США
По словам чиновницы, Министерство энергетики США активизировало свою группу реагирования на ядерные инциденты. Ведомство пристально следит за событиями в консультации с Минобороны и Белым домом.
Российские военные действия вблизи завода являются безрассудными и должны прекратиться,
– подчеркнула Гренголм.
"Мы не видели повышенных показателей радиации вблизи объекта. Реакторы станции защищены прочными защитными конструкциями и реакторы безопасно остановлены", – добавила она.
Ранее Байден обсудил ситуацию на ЗАЭС с администратором Национально управления ядерной безопасности США. Этому предшествовал разговор американского президента с украинским.
- Пожар на Запорожской атомной электростанции удалось полностью потушить в 6:20. По информации ГСЧС, пострадавших и жертв нет.
- Комментируя атаку на ЗАЭС, министр Галущенко подчеркнул, что человечество сейчас стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в своей истории человечества.
- Борис Джонсон созывает заседание Совбеза ООН из-за ситуации на ЗАЭС. Он подчеркнул, что действия Путина теперь могут угрожать безопасности всей Европы.
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