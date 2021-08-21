Министр энергетики США прибудет на саммит Крымской платформы: реакция МИД Украины

Украина приветствует участие министра энергетики США Дженнифер Гренгольм в саммите Крымской платформы. Визит политика в Киев назвали чрезвычайно важным и символичным.

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко отметил, что энергетика – это приоритет стратегического партнерства Украины и США. Визит Гренгольм – возможность обсудить ключевые вопросы.

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Очень важно и символично, что США будут представлены на уровне президентского посланника и члена правительства, зона ответственности которого играет важную роль в отношениях Украины и США,

– заявил Николенко.

По словам чиновника, кроме вопроса энергетической безопасности Украины и Европы, с министром также планируют обсудить усилия для борьбы с изменением климата.

Кроме того, политик примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

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США примут участие в саммите Крымской платформы.

Согласно решению президента Джо Байдена, делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Гренгольм.

Вместе с ней в Украину прибудут Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и заместитель министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт.

Саммит Крымской платформы: главное