"Связан с войной": министр обороны Болгарии странно прокомментировал БПЛА на берегу своей страны

Тодор Тагарев отозвался на известие о том, что на побережье Болгарии обнаружили обломки беспилотника. Впрочем, конкретики в его словах не было.

В понедельник 18 сентября, после ночной атаки России по Украине, в Болгарии нашли дрон. Он лежал в воде возле села Тюленово на Черном море.

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Подробности о месте, где нашли дрон в Болгарии

Где находится Тюленово: показываем на карте

Это болгарское село к югу от Румынии (70 километров). Оттуда до Измаила можно доехать на машине за пять часов (210 километров).

Министр предположил, что беспилотник, возможно, упал в воду, прежде чем его выбросило на берег. Дрон нес 82-миллиметровую осколочно-фугасную минометную мину, поэтому в село поехали взрывотехники. Они обезвредили опасный предмет.

Как министр обороны Болгарии прокомментировал инцидент

Тодор Тагарев заявил: предполагает, что выброшенный на берег беспилотник "связан с войной, которую Россия развязала против Украины". Впрочем, он добавил, что нельзя точно сказать, чей это был дрон и откуда он прилетел.

Также министр добавил, что не знает, как долго беспилотник пролежал незамеченным.

Уже есть случаи падения остатков беспилотников и других боеприпасов. У нас нет оснований думать, что эта война обойдет нас стороной,

– сказал он.

Что еще известно о дроне в Болгарии

На сайте минобороны страны говорится, что минометная мина, прикрепленная к БПЛА, была сильно повреждена, поэтому транспортировать боеприпас на полигон было невозможно. Мину уничтожили на месте путем контролируемого подрыва в безопасной зоне в радиусе 150 метров, предупредив местных жителей.

Как взрывотехники взорвали дрон в Болгарии: смотрите видео

Болгария помогает Украине

15 сентября эта страна не стала отрицать решение Еврокомиссии об отмене зернового бана, как, например, Польша. Впрочем, появилось сообщение о том, что болгарские фермеры планируют проводить масштабные протесты против зерна из Украины. Они считают, что импорт украинской агропродукции вредит их интересам.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков очень остро отреагировал на позицию местных аграриев, назвав их террористами. По его мнению, они неблагодарно относятся к помощи ЕС и собираются идти вразрез с позицией тех, кто всегда им помогает.