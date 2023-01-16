Министр обороны Германии Ламбрехт все же подала в отставку: Шольц уже принял

Министр обороны Германии подала в отставку с должности. Кристине Ламбрехт была министром в правительстве Шольца с 8 декабря 2021 года.

Это заявление озвучила официально 16 января 2023 года. Ранее СМИ уже писали о ее вероятной отставке из-за недавнего скандала по поводу новогоднего обращения.

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Что известно об отставке Ламбрехта

Сегодня (16 января – 24 Канал) я попросила канцлера уволить меня с должности федерального министра обороны,

– заявила Кристине Ламбрехт.

После этого она объяснила свое решение:

"многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет освещать факты и обсуждать решения о солдатах, Бундесвере и политике безопасности в пользу граждан Германии;

ценный труд солдат и многих мотивированных людей в этой сфере должен быть на первом плане".

Так, министр заявила, что уже решила сделать этот пост вакантным.

Шольц принял отставку министерши

Журналист Габриэль Ринальди написал в твиттере, что представитель правительства подтвердил принятие отставки Кристине Ламбрехт.

Канцлер Шольц принял отставку Ламбрехт с должности министра обороны,

– говорится в сообщении.

Что известно о скандале и отставке Ламбрехта

Во время новогоднего обращения министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что 2022 год стал годом больших вызовов из-за войны в Украине. И поэтому у нее много впечатлений и знакомств с новыми людьми.

Общественность раскритиковала такое обращение и заметила, что записывала его министр на фоне фейерверков. После этого в стране потребовали ее отставки.

Впоследствии немецкие СМИ написали, что Кристине Ламбрехт может сама принять решение об отставке в ближайшее время. О возможных изменениях в правительстве Олафа Шольца прессе было известно из нескольких источников.

Тогда в Минобороны Германии в комментарии российским СМИ эту информацию опровергли и заявили, что это якобы слухи. Однако немецкая пресса отметила, что инициатива отставки идет от самого министра, а не от Минобороны Германии.

Кристине Ламбрехт не в первый раз попадала в скандалы. В частности, после вступления в должность в декабре 2021 года в интервью она заявила, что якобы не знает званий Бундесвера. После полномасштабного вторжения России в Украину ее высказывания также критиковали. Однако она вместе с главой МИД Анналеной Бербок просила Минфин Германии выделить втрое больше денег на помощь Украине.