Министр обороны прокомментировал информацию об "увольнении Залужного"
Источник:Рустем Умеров
Рустем Умеров отреагировал на информацию об "увольнении Залужного". Он подчеркнул, что это не больше, чем информационный вброс.
Рустем Умеров сказал, что сообщения в сети об увольнении Залужного – не более чем фейк.
Смотрите также Смерть помощника Залужного Геннадия Частякова: что известно о трагедии по состоянию на данный момент
Залужный останется Главкомом
Глава Минобороны сказал, что слухи об увольнении Главнокомандующего ВСУ – "вброс от одного из депутатов". Он также обратил внимание, что не стоит помогать агрессору в попытке расколоть украинское общество. Самое главное сейчас – сосредоточиться на вопросе обороны Украины.
Относительно очередного информационного вброса от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество – это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты. Информационная война является составной частью российской агрессии против Украины. Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками. Всем в стране сегодня стоит сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить наше государство,
– написал министр обороны Украины.
Откуда "поползли слухи"
Ранее народный депутат Владимир Арьев от "Евросолидарности" написал в фейсбуке, что его "источник" якобы сообщил ему, что Залужного собираются уволить. Мол, соответствующее представление готово и внесено на рассмотрение руководства государства.
Впоследствии Арьев удалил пост, заявив, что ряд других его "источников" начали опровергать эту информацию. Однако старый пост депутата уже с радостью подхватили российские паблики и СМИ.
Отметим, что накануне, 6 ноября, в Киевской области трагически погиб помощник Залужного – 39-летний Геннадий Частяков. В этот день он праздновал День рождения в кругу семьи.
Главное о смерти Частякова
- Жена Частякова рассказала, что ее муж принес домой подарочный пакет с бутылкой спиртного и рюмками в виде гранат. Взрыв произошел в момент, когда он открывал сверток. Мужчина погиб на месте.
- В результате взрыва пострадали двое детей Частякова: 13-летний сын в тяжелом состоянии, а дочь получила легкие повреждения. У Частякова остались жена и четверо детей.
- На месте трагедии правоохранители обнаружили и изъяли гранаты. Их доставят на экспертизу.
- Предварительно коллега подарил помощнику Залужного настоящие боевые гранаты, однако именинник не думал, что они настоящие. Полиция предварительно считает, что это был несчастный случай. Однако расследование продолжается, а уголовное производство было направлено в ГБР.