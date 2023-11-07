Министр обороны прокомментировал информацию об "увольнении Залужного"

Рустем Умеров отреагировал на информацию об "увольнении Залужного". Он подчеркнул, что это не больше, чем информационный вброс.

Рустем Умеров сказал, что сообщения в сети об увольнении Залужного – не более чем фейк.

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Залужный останется Главкомом

Глава Минобороны сказал, что слухи об увольнении Главнокомандующего ВСУ – "вброс от одного из депутатов". Он также обратил внимание, что не стоит помогать агрессору в попытке расколоть украинское общество. Самое главное сейчас – сосредоточиться на вопросе обороны Украины.

Относительно очередного информационного вброса от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество – это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты. Информационная война является составной частью российской агрессии против Украины. Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками. Всем в стране сегодня стоит сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить наше государство,

– написал министр обороны Украины.

Откуда "поползли слухи"

Ранее народный депутат Владимир Арьев от "Евросолидарности" написал в фейсбуке, что его "источник" якобы сообщил ему, что Залужного собираются уволить. Мол, соответствующее представление готово и внесено на рассмотрение руководства государства.

Впоследствии Арьев удалил пост, заявив, что ряд других его "источников" начали опровергать эту информацию. Однако старый пост депутата уже с радостью подхватили российские паблики и СМИ.

Отметим, что накануне, 6 ноября, в Киевской области трагически погиб помощник Залужного – 39-летний Геннадий Частяков. В этот день он праздновал День рождения в кругу семьи.

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