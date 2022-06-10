Министр сельского хозяйства Германии 10 июня приедет в Киев

В Киев 10 июня прибудет министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир. Он встретится со своим украинским коллегой.

Джем Оздемир выразил восхищение украинским аграриям, которые, несмотря на войну, продолжают работать. Об этом стало известно из источников крупнейшей немецкой газеты Bild .

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В Киев прибудет министр сельского хозяйства Германии

По словам министра сельского хозяйства Германии, работники аграрной сферы в Украине делают сверхчеловеческие вещи.

Они делают сверхчеловеческие вещи, защищая свою страну и одновременно обеспечивая Украину и мир пищей,

– сказал Оздемир.

По данным немецкого издания, министр приезжает по приглашению украинской стороны и будет находиться в Украине два дня. Он встретится с Николаем Сольским.

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Последние агроновости в Украине

На оккупированных территориях Запорожья российские захватчики продолжают терроризировать местное население. В Мелитополе захватчики "национализировали" наибольшее хозяйство по выращиванию черешней. Речь идет о предприятии "Мелитопольская черешня", который создал бывший мэр города Сергей Минько. Все остальные паи предприятий россияне решили поделить между местными для того, чтобы удобрить их. Ведь люди на контакт с оккупантами не согласны.

К слову, черешня в этом году в Мелитополе уродила лучше. Однако из-за оккупации продать ее невозможно. Поэтому местные вынуждены отдавать урожай россиянам за копейки или совсем бесплатно. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух отметил, что для аграриев это настоящая трагедия.

Недавно министр агрополитики Николай Сольский заявил, что волна высоких цен на продукты будет еще наблюдаться в течение 3 – 5 лет . Это будет обусловлено желанием многих стран накапливать резервы. Этот факт не изменится даже при условии, что война закончится завтра. Прежде всего, такое предположение больше всего касается стран, которые всегда покупали зерно у Украины.

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