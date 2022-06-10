Джем Оздемір висловив захоплення українським аграріям, які попри війну продовжують працювати. Про це стало відомо з джерел найбільшої німецької газети Bild.

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До Києва прибуде міністр сільського господарства Німеччини

За словами міністра сільського господарства Німеччини, працівники аграрної сфери в Україні роблять надлюдські речі.

Вони роблять надлюдські речі, захищаючи свою країну і водночас забезпечуючи Україну та світ їжею,

– сказав Оздемір.

За даними німецького видання, міністр приїжджає на запрошення української сторони та перебуватиме в Україні два дні. Він зустрінеться з Миколою Сольським.

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Останні агроновини в Україні

На окупованих територіях Запоріжжя російські загарбники продовжують тероризувати місцеве населення. У Мелітополі загарбники "націоналізували" найбільше господарство з вирощення черешень. Мовиться про підприємство "Мелітопольська черешня", що створив колишній мер міста Сергій Мінько. Усі інші паї підприємств росіяни вирішили поділити між місцевими для того, щоб задобрити їх. Адже люди на контакт з окупантами не погоджуються.

До слова, черешня цього року в Мелітополі вродила якнайкраще. Проте через окупацію продати її неможливо. Тому місцеві змушені віддавати врожай росіянам за копійки або ж зовсім безкоштовно. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух зауважив, що для аграріїв це справжня трагедія.

Нещодавно міністр агрополітики Микола Сольський заявив, що хвиля високих цін на продукти буде ще спостерігатися протягом 3 – 5 років. Це буде зумовлено бажанням багатьох держав накопичувати резерви. Цей факт не зміниться навіть за умови, якщо війна закінчиться завтра. Передусім таке припущення найбільше стосується країн, які завжди купували зерно в України.

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