Министры ЕС призвали Украину расследовать смерть белоруса Шишова

Виталия Шишова нашли повешенным 3 августа в парке возле его квартиры в Киеве. Евросоюз призвал Киев расследовать дело.

На смерть главы Белорусского дома отреагировал глава МИД Дании Еппе Кофод. Он заявил, что глубоко потрясен ужасной смертью лидера белорусской общественной организации.

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Евросоюз призвал расследовать смерть Шишова

Еппе Кофод также обратился к официальному Киеву.

Призываю власть Киева разобраться в деле и представить свои заключения,

– заявил глава МИД Дании.

Он считает недопустимым, "чтобы белорусские спортсмены и общественные организации продолжали жить в страхе".

На трагедию также отреагировал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич – он назвал новость о смерти Виталия Шишова шокирующей.

Мои глубокие соболезнования его семье и друзьям. Необходимо провести тщательное расследование обстоятельств, приведших к его смерти,

– написал Ринкевич.

Їхня шведська колега Анн Лінде запевнила, що сподівається на ретельне розслідування трагедії зі сторони Києва.

Смерть Виталия Шишова: что известно