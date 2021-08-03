Министры ЕС призвали Украину расследовать смерть белоруса Шишова
Источник:твиттер Еппе Кофода
Виталия Шишова нашли повешенным 3 августа в парке возле его квартиры в Киеве. Евросоюз призвал Киев расследовать дело.
На смерть главы Белорусского дома отреагировал глава МИД Дании Еппе Кофод. Он заявил, что глубоко потрясен ужасной смертью лидера белорусской общественной организации.
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Евросоюз призвал расследовать смерть Шишова
Еппе Кофод также обратился к официальному Киеву.
Призываю власть Киева разобраться в деле и представить свои заключения,
– заявил глава МИД Дании.
Он считает недопустимым, "чтобы белорусские спортсмены и общественные организации продолжали жить в страхе".
На трагедию также отреагировал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич – он назвал новость о смерти Виталия Шишова шокирующей.
Мои глубокие соболезнования его семье и друзьям. Необходимо провести тщательное расследование обстоятельств, приведших к его смерти,
– написал Ринкевич.
Їхня шведська колега Анн Лінде запевнила, що сподівається на ретельне розслідування трагедії зі сторони Києва.
Смерть Виталия Шишова: что известно
- Руководитель "Белорусского дома" Виталий Шишов исчез 2 августа. Он не вернулся с пробежки в Святошинском районе Киева.
- 3 августа Виталия Шишова нашли повешенным в одном из столичных парков.
- Предварительно известно, что за мужчиной следили неизвестные. К Шишову и его девушке несколько раз подходили подозрительные лица и пытались начать разговор.
- 3 августа состоялся брифинг по расследованию смерти Шишова. В МВД рассказали, что на теле были ссадины.
- В полиции подозревают, что активиста могли убить и замаскировать это под самоубийство. В то же время все друзья Шишова убеждены, что он стал жертвой.
- Девушка Виталия Шишова рассказала, что он не мог покончить жизнь самоубийством.