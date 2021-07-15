Минюст видит основания для запрета "Партии Шария": детали от Малюськи

15 июля 2021 , 20:33
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Источник:

"Новое время"

Денис Малюська заявил, что Минюст рассматривает основания для запрета "Партии Шария". Однако решение примут по результатам психолого-лингвистической экспертизы.

Министр юстиции Малюська отметил, что свой иск ведомство базировало на письме и материалах СБУ. Сейчас дело находится в Окружном админсуде Киева.

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Сейчас назначена экспертиза высказываний, видео, которые распространялись этой политической партией. По результатам экспертизы примут решение относительно того, будет эта партия запрещена или нет,
– подчеркнул Малюська.

Экспертизу ОАСК назначил еще в мае 2021 года. Ее проводят специалисты из Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса.

Запрет "Партии Шария": главное

  • ОАСК открыл производство против "Партии Шария" весной 2021 года.
  • Малюська тогда рассказал, что дело не будет легким, так как "Партия Шария" "выстроила неплохую юридическую оборону своей незаконной деятельности".
  • В ответ "Партия Шария" подала иск к Главному управлению СБУ. Сам одиозный блогер Анатолий Шарий обвинил во всем Владимира Зеленского.
Автор: Мар'яна Бекало