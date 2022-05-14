Минкульт ответил на обращение об отстранении пророссийских ведущих от телемарафона

В Министерстве культуры обнародовали ответ на открытое письмо журналистов. Речь идет о призыве отстранить пророссийских ведущих от национального телемарафона.

Позицию Министерства по этому вопросу обнародовали 13 мая. То есть через день после обращения части медиасообщества.

Обратите внимание Украинских журналистов наградили Пулитцеровской премией

Стране нужен каждый, кто готов бороться

В Минкульте подчеркнули, что конфликтами внутри общества сейчас вызывают беспокойство. Ведь они распространяются информационным пространством в критические времена для Украины.

24 февраля крупные медиагруппы создали единый информационный фронт для борьбы с российской пропагандой. В заявлении подчеркнули, что сопротивление в этой плоскости удачное.

Победа в информационной войне с Россией говорит о том, что идея и реализация были достаточно удачными. Это стало возможным благодаря усилиям всех редакторов, журналистов, ведущих,

– заявили в Министерстве.

Также добавили, что все эти люди из разных медиакомпаний уже третий месяц работают единым фронтом. И это происходит в эфирах, которые продолжаются в режиме 24/7.

Не забыли о том, что было раньше

В заявлении признали, что каналы Медведчука внесли вклад в нынешнюю войну с Россией. Однако считают, что сейчас не время для публичных люстраций и разжигания конфликтов. Речь идет не только о журналистском сообществе, но и о всей стране, которая нуждается в нашем единстве.

Сегодня важно то, кто остался, перешел на сторону Украины и каждый день доказывает свою позицию своим добросовестным трудом. Нам нужен каждый человек, каждый специалист, работающий на едином информационном государственном фронте,

– отметили в Министерстве культуры.

Однако указали еще одну важную деталь – свои полномочия. Они не позволяют Минкульту вмешиваться в кадровую политику каналов и медиагрупп.

Что это было за обращение

Группа украинских журналистов и правозащитников по просили отстранить от участия в национальных телемарафонах часть ведущих. А именно тех, кто якобы распространял в Украине вражескую пропаганду с нарративами Кремля.

Обращение было направлено не только Министерству культуры и информационной политики, но и президенту Украины. В письме отметили, что теперь наше медиапространство имеет шанс очиститься.

О каких ведущих шла речь в заявлении:

Василие Голованове;

Тигране Мартиросяне;

Наташе Влащенко;

Татьяне Гончаровой;

Назаре Довгом;

Владимире Полуеве;

Анне Степанец;

Анастасие Даугуле.

Мнение эксперта – пропаганда врага не так мощна, как кажется: смотрите видео