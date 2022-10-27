Минная опасность на Харьковщине: погибли саперы и гражданские, есть раненые
В Харьковской области продолжаются обстрелы приграничных и прифронтовых территорий. В то же время во многих районах области постоянна минная опасность.
За предыдущие дни в Харьковской области зафиксировали ряд случаев ранений от взрыва мин. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
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Опасные "заработки"
Журналистка рассказала, что за сутки на Харьковщине из-за взрыва мины ранения получил один гражданский человек.
Это 62-летний мужчина, подорвавшийся в Изюмском районе. Он в больнице с тяжелыми травмами. Накануне в северной части Харьковской области неподалеку от Казачьей Лопани взорвалась выпасавшая коз пенсионерка,
– отметила Черненко.
По ее словам, минная опасность в области постоянна – еще много непроверенных территорий.
"Буквально недавно у нас взорвалась очередная бригада саперов из Луганщины. Там есть один погибший и еще 8 саперов ранены – им помогают врачи", – добавила корреспондентка.
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По ее мнению, минная опасность очень настоятельная и актуальная тема особенно в сельских районах области.
"К сожалению, люди вынуждены идти за грибами, чтобы хоть немного заработать деньги, потому что мест для работы в селах и пгт не так много осталось. Это единственный способ заработка, но он очень опасен", – пояснила журналистка.
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Ситуация с обстрелами
Корреспондентка отметила, что за эти сутки в Харьковской области не было раненых из-за обстрелов.
"Хотя обстрелов Харькова не было, но пограничье и линию фронта россияне мощно обстреливали из разного типа вооружения. Под огнем были минимум 6 населенных пунктов по данным Генштаба", – резюмировала Черненко.
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Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Украинские защитники успешно выгоняют россиян из оккупированных земель, однако те при отступлении покидают много заминированных территорий. Так, 26 октября на деоккупированной территории Харьковщины служебный автомобиль взорвался на мине.
- Российские захватчики очень подло заминировали украинские территории – хоронили под одним взрывным устройством еще несколько. Оккупанты использовали противопехотные мины ОЗМ-72, а также ТМ-62.
- Также недавно в Харькове появилось "кладбище боеприпасов", которым враг терроризировал город.