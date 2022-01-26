Минобороны анонсировало учения с участием местных властей: о чем идет речь

Алексей Резников заявил, что Силы территориальной обороны проведут учения с участием глав органов власти местного самоуправления. В частности их будут учить взаимодействовать с военными.

Глава министерства пояснил, что учения проведут на Востоке, Севере, Юге и Западе. Об этом министр рассказал на заседании правительства 26 января.

Читайте также Добровольцам теробороны разрешили использовать охотничье оружие

Резников анонсировал учения с участием местных властей

Будем учить глав администраций областных, районных, а также городских глав, где будут развернуты батальоны или бригады, как правильно взаимодействовать с Вооруженными силами Украины,

– пояснил министр.

Глава Минобороны анонсировал, что учения запланированы в феврале. Усения на Востоке, Севере, Юге и Западе будут проходить поочередно.

Также министр обороны заявил, что провели совещание по системе подготовки граждан. Решили предложить проект акта, который запустит эту деятельность.

Алексей Резинков вспомнил, что "работа над развертыванием сил территориальной обороны продолжается буквально круглосуточно".

Кратко о Силах территориальной обороны

С 1 января 2022 года вступил в действие закон Об основах национального сопротивления. Определено, что составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

В рамках территориальной обороны позволили создать добровольческие формирования территориальных общин, которые могут использовать собственное охотничье оружие.

Силы территориальной обороны входят в состав ВСУ. Там пояснили, что будут привлекать людей, которые служили в других военных формированиях и правоохранительных органах. Речь шла о профессиональном и психологическом отборе.

Бойцы территориальной обороны Киева рассказали, что в последние дни едва успевают отвечать на все звонки потенциальных защитников столицы. Только 24 января в подразделение позвонили 40 человек.

Добровольцы теробороны могут стрелять из личного охотничьего оружия – смотрите видео