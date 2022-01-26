Очільник міністерства пояснив, що навчання проведуть на Сході, Півночі, Півдні та на Заході. Про це міністр розповів на засіданні уряду 26 січня.

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Резніков анонсував навчання за участь місцевої влади

Будемо вчити голів адміністрацій обласних, районних, а також міських голів, де будуть розгортатись батальйони або бригади, як правильно взаємодіяти зі Збройними силами України,
– пояснив міністр.

Очільник Міноборони анонсував, що навчання заплановані в лютому. Навчання на Сході, Півночі, Півдні та Заході відбуватиметься почергово.

Також міністр оборони заявив, що також провели нараду щодо системи підготовки громадян. Вирішили запропонувати проєкт акту, що запустить цю діяльність.

Олексій Резінков пригадав, що "робота над розгортанням сил територіальної оборони триває буквально цілодобово".

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