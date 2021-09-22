Минобороны Британии слило данные более 250 переводчиков, которые остались в Афганистане
Источник:BBC
В Великобритании допустили утечку данных более 250 афганских переводчиков, сотрудничавших с британской армией в Афганистане. Эти люди теперь находятся под угрозой, ведь до сих пор остаются в Афганистане.
Контактные данные с электронными адресами и фото оказались в почтовой рассылке. В официальном заявлении Министерство обороны Великобритании извинилось за этот инцидент.
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Как слили данные переводчиков
В Минобороны утверждают, что непреднамеренно. У более 250 переводчиков, стремящихся покинуть Афганистан, в письме попросили указать данные пребывания, фото и контакты.
Электронное письмо было отправлено командой, которая отвечает за афганскую политику перемещения и помощи (Arap). Команда сказала переводчикам, что делает все возможное, чтобы помочь их эвакуировать. Впрочем, данные всех людей были скопированы в общий лист и переброшены всем получателям.
Впоследствии Минобороны направило еще одно электронное письмо с заголовком "Срочно – контакт с Arap по делу" с просьбой к получателям удалить предыдущее письмо. Впрочем, данные уже могли видеть и перехватить.
Эта ошибка может стоить жизни переводчикам, особенно тем, кто все еще находится в Афганистане,
– сказали источники СМИ.
В Минобороны рекомендовали переводчикам изменить свои адреса электронной почты. К тому же им посоветовали в целях безопасности покинуть свое место пребывания.
Министр обороны Джон Хили заявил, что нарушения данных "поставило жизнь под угрозу", и призвал правительство немедленно активизировать усилия, чтобы эвакуировать переводчиков в Великобританию.
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