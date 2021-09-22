Контактні дані з електронними адресами та фото опинилися в поштовій розсилці. В офіційній заяві Міністерство оборони Великої Британії вибачилося за цей інцидент.

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Як злили дані перекладачів

У Мінобороні стверджують, що ненавмисно. У понад 250 перекладачів, що прагнуть залишити Афганістан, в листі попросили вказати дані перебування, фото і контакти.

Електронний лист було надіслано командою, яка відповідає за афганську політику переміщення та допомоги (Arap). Команда сказала перекладачам, що робить усе можливе, щоб допомогти їх евакуювати. Втім, дані усіх людей були скопійовані у загальний лист і перекинуті усім адресантам.

Згодом Міноборони надіслало ще один електронний лист із заголовком "Терміново – контакт з Arap у справі" з проханням до одержувачів видалити попередній лист. Втім, дані уже могли бачити та перехопити.

Ця помилка може коштувати життя перекладачам, особливо тим, хто все ще перебуває в Афганістані,

– сказали джерела ЗМІ.

У Мінобороні рекомендували перекладачам змінити свої адреси електронної пошти. До того ж їм порадили задля безпеки залишити своє місце перебування.

Міністр оборони Джон Хілі заявив, що порушення даних "поставило життя під загрозу", і закликав уряд негайно активізувати зусилля, щоб евакуювати перекладачів до Великої Британії.

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