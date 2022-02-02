Минобороны Чехии бесплатно передаст ВСУ боеприпасы на фоне агрессии России

Чехия заявила о готовности передать украинским бойцам военную помощь. На такой шаг страна пошла на фоне вторжения России.

Соглашение о предоставлении военной помощи Украине подписал заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец.

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Также подпись под документом поставил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный. Чехия планирует передать Украине:

артиллерийские боеприпасы, направленные на укрепление обороноспособности Украины,

а также медицинскую помощь ВСУ.

Ранее правительство Чехии одобрило поставки Украине 4006 артиллерийских снарядов. Их стоимость составляет около 37 миллионов крон. Также в Чехии заявили, что хотят быть вовлечены в усиление восточного фланга НАТО. Речь идет об усилении военных Альянса в соседних с Украиной странах.

Из США в Киев 25 января на самолете прилетело современное оборудование и боеприпасы.

В то же время, правительство Чехии может отправить своих военных в Украину. Они будут помогать нашим Вооруженным силам противостоять России, если она нападет.

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Эстония передала Украине оборонное вооружение. В частности, речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексах класса "земля-воздух" Stinger.

18 января в Украину прибыла военная помощь из Великобритании. Лондон передал нам противотанковое вооружение.

В Латвии было принято решение передать Украине летальное и нелетальное оружие.

Канада передаст Украине 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, правительство страны рассматривает вопросы поставки военного оборудования.



Какие страны предоставили или планируют оказывать помощь Украине / Инфографика 24 канала

Полный текст публикации из твиттера Минобороны Украины:

Заместитель министра обороны Даниэль Блажковец и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подписали договоры о передаче артиллерийских боеприпасов, направленных на укрепление обороноспособности Украины, а также медицинскую помощь ВСУ.