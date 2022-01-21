Минобороны направило на согласование новую редакцию приказа о воинском учете женщин

В Министерстве обороны Украины разработали новую редакцию закона о воинском учете для женщин. Теперь перечень профессий и специальностей предлагают сократить.

Новую редакцию приказа отправили на согласование в МВД, СБУ и Службу внешней разведки. Теперь Минобороны предлагает сократить перечень специальностей и профессий на 15 позиций.

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Как выглядит новая редакция

Теперь Минобороны вместо 35 фазовых направлений предлагают брать на воинский учет специалистов по 14 специальностям и представительниц 6 профессий. Всего эти 20 направлений объединяют около 100 военно-учетных специальностей. Предыдущая редакция объединяла более 200 таких специальностей.

Министр обороны Алексей Резников пояснил, что новая редакция предусматривает не только обеспечение нынешних потребностей войска, но и развитие Вооруженных Сил. Поэтому теперь в перечне остаются актуальные для ближайшего будущего профессии и специальности.

В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, которые наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, требующих воинского учета женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше,

– заявил Резников.

Военнообязанными предлагают оставить представительниц сферы медицины, электроники, связи, метрологии, картографии, финансов, бухгалтерского учета, аудита и тому подобное. Окончательный перечень обнародуют после согласования другими ведомствами.

Перечень может пересматривать Генштаб

В новой редакции также предусмотрен механизм редактирования перечня специальностей, представительницы которых должны встать на воинский учет. Согласно документу, который сейчас на стадии согласования, Генштаб Вооруженных Сил сможет вносить изменения в перечень при неотложных нуждах.

Алексей Резников подчеркнул, что Минобороны работают над совершенствованием процедуры взятия женщин на воинский учет. По его словам, все, что можно будет перевести в цифровой формат, переведут.

Разъяснения касательно штрафов

По словам Алексея Резникова, женщин, профессии которых обязывают встать на воинский учет, штрафы не предусмотрены, если они этого не сделают. Причиной этого является то, что согласно законодательству штрафы предусмотрены для военнообязанных за нарушение тех или иных норм. К моменту постановки на учет, женщины не являются военнообязанными.

Воинский учет для женщин: главное

17 декабря вступил в силу перечень специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин берут на учет военнообязанных.

23 декабря на сайте президента Украины зарегистрировали электронную петицию с требованием отменить приказ Министерства обороны о необходимости военного учета для женщин. Уже 27 декабря петиция набрала более 25,6 тысячи подписей.

Владимир Зеленский отреагировал на петицию и просил министра обороны Алексея Резникова сократить перечень профессий.

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