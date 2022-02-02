В Минобороны объяснили, каким будет призыв в армию с 2024 года
Источник:Минобороны
В Минобороны заявили, что переход на контрактную армию повысит обороноспособность Украины. Согласно соответствующему указу президента, планируют реализовать комплекс реформ.
Изменения предусматривают, что увеличится численность ВСУ, вырастет зарплата и решат проблемы с жильем. Об этом заявил глава оборонного ведомства Алексей Резников.
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С сильной армией у Кремля и мыслей не будет о нападении
Также хотят повысить мотивацию для службы в армии, укрепив соцзащиту военных и их семей.
Вызовы меняются. Россия открыто угрожает масштабной эскалацией. Президент поставил задачу: исходя из наших возможностей, предложить такую модель армии, чтобы ни у кого в Кремле даже мысли не возникало напасть на Украину,
– сказал Резников.
По его словам, украинская армия сейчас состоит из трех категорий лиц: профессиональные кадровые военные, контрактники и срочники.
"Эти люди имеют разную подготовку, мотивацию, видение того, чем является армия в их жизни. Чтобы дать отпор врагу, нам нужна профессиональная армия для сдерживания и формат подготовки мобилизационного резерва", – говорит глава Минобороны.
Как будут отказываться от призыва
Согласно указу Зеленского, с 2022 по 2025 годы будут поэтапно увеличивать численность ВСУ до 100 тысяч человек. Отказ от призыва – один из инструментов выполнения плана.
Указ предусматривает различные изменения / Инфографика 24 канала
Есть несколько этапов того, как будут внедрять изменения. Отдельно:
- Первый этап: призыв сохраняется, но есть альтернативная краткосрочная подготовка. Она продлится 3 – 4 месяца.
- Второй этап: те, кто прошел такую подготовку, под призыв не будут попадать, но получат базовые военные знания.
- Третий этап: с 1 января 2024 года планируют призыв полностью заменить на короткую интенсивную подготовку. При этом периодически будут проводить тренировки и сборы, чтобы сохранять навыки.
Кабмин изменит бюджет ради ВСУ
- Президент во время заседания Верховной Рады 1 февраля подписал указ о переходе на профессиональную армию. Он рассказал о плане укрепления обороноспособности государства и привлекательности военной службы.
- Теперь Кабинет Министров должен подготовить изменения в государственный бюджет на 2022 год. В главном финансовом документе стране должны заложить финансирование на повышение денежного обеспечения военных ВСУ до уровня не менее двукратного размера минимальной зарплаты.
- Также Владимир Зеленский подписал указ о сроках призывов на срочную военную службу в 2022 году. Они будут стартовать в апреле и октябре.
Что говорил президент об указе: смотрите видео