В Минобороны оценили риски нападения со стороны Беларуси

Вооруженные Силы Украины рассматривают все возможные сценарии эскалации войны с Россией и готовятся к ним. В ВСУ готовы к нападению оккупантов с территории Беларуси или непризнанного Приднестровья.

В Минобороны подчеркнули, что Россия использует территорию Беларуси

Соответствующее заявление в эфире канала "Рада" сделала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 канал. Она прокомментировала так называемые военные учения в Беларуси, которые продлятся до 8 июля.

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По ее словам, Вооруженные Силы рассматривают все возможные сценарии и готовятся к ним.

Собственно, то, что ВСУ так долго и мужественно держат удар со стороны российских войск, как раз и говорит о том, что готовились ко всем сценариям.

– подчеркнула заместитель Алексея Резникова.

Также Анна Маляр заявила, что в Минобороны не раз подчеркивали, что Россия использует территорию Беларуси для агрессии против Украины.

"Что касается белорусской границы, то неоднократно мы подчеркивали, что Россия использует территорию Беларуси для того, чтобы совершать агрессию и используются для нанесения ракетных ударов. Используют как базу, где проводят лечение раненых, держат свои резервы под видом учений", - сказала она.

В завершение заместитель министра обороны заявила, что ВСУ рассматривают риск нападения российских войск из Беларуси и непризнанного Приднестровья.

Риск использования как территории Беларуси, так и Приднестровского региона Молдовы – безусловно, есть и его рассматривают,

– резюмировала Маляр.

Напряженная ситуация на белорусской границе

В Госпогранслужбе информировали, что Беларусь усиливает участок границы с Украиной . Сообщалось, что Белоруссия разместила около 7 батальонов в этом направлении.

Также в Госпогранслужбе констатировали, что на данный момент не зафиксировали ударную группировку со стороны Беларуси, которая могла бы совершить вторжение в Украину.

В то же время, президент Владимир Зеленский поручил проверить готовность к нападению из Беларуси в 4 областях.

Кроме того, глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил , что Вооруженные Силы Украины усиленно несут боевое дежурство у белорусской границы. Им помогает терроборона и добровольческое формирование территориальных общин.

Оппозиционер и бывший белорусский министр культуры Павел Латушко рассказал , что на территорию Беларуси за последнее время прибыли несколько тысяч российских наемников из ППК "Вагнера".

В Генштабе ВСУ сообщали, что белорусские военные и дальше стоят у границы с Украиной . Они провели командно-штабную учебу и оборудуют позиции в Брестской области.

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