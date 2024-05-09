Мы сильны, когда мы объединены, – в Минобороны показали эмоциональное видео в поддержку ВСУ

Министерство обороны Украины выпустило эмоциональное видео в поддержку украинских военных. Защитникам напомнили, что каждого из них ждут дома.

Вернувшись домой, наши защитники смогут насладиться прогулками, объятиями, сердечными разговорами и многими другими радостями, которых им и их родным так не хватает. Эмоциональное видео было опубликовано на официальных страницах Минобороны.

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"Мы больше, чем семья. Мы сильные. Мы нация"

Видео, которое опубликовали в Минобороны, призвано напомнить украинским защитникам, что каждого из них ждут дома, каждый день их ждет теплая постель и любимая еда дома. Как только они вернутся, их будут ждать все те обыденные вещи, которых им так не хватает.

Тебя ждут в школе, в твоей церкви, на твоей улице. В твоем доме о тебе видят сны. Ты всегда перед глазами. За тобой плачут и молятся за тебя... Мы будем делать все, чтобы быстрее обнять тебя,

– говорится в видео.

В частности, там отметили, что когда наши защитники дома, то страна превращается в одну большую семью.

Мы сильны, когда мы объединены: смотрите видео от Минобороны

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