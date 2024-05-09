Повернувшись додому, наші захисники зможуть насолодитися прогулянками, обіймами, сердечними розмовами та багатьма іншими радощами, яких їм і їхнім рідним так не вистачає. Емоційне відео було опубліковано на офіційних сторінках Міноборони.

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"Ми більше, ніж сім’я. Ми сильні. Ми нація"

Відео, яке опублікували у Міноборони покликане нагадати українським захисникам, що на кожного із них очкують вдома, кожного дня на них очікує їхня тепла постіль та їх улюблена їжа удома. Як тільки вони повернуться, на них будуть очікувати усі ті буденні речі, яких їм так не вистачає.

Тебе чекають на твоїй вулиці у школі, у твоїй церкві, на твоїй вулиці. У твоєму домі про тебе бачать сни. Ти завжди перед очима. За тобою плачуть і моляться за тебе... Ми робитимемо все, щоб швидше обійняти тебе,

– мовиться у відео.

Зокрема, там зазначили, що коли наші захисники удома, то країна перетворюється на одну велику на сім’ю.

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