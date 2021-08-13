В Минобороны поддержали Беленюка после нападения расистов в Киеве
13 августа 2021 , 21:04Читати новину українською
Источник:фейсбук-страница Минобороны
На украинского олимпийца и нардепа Жана Беленюка в центре Киева напали неизвестные. На инцидент уже отреагировали в Министерстве обороны.
Там выразили поддержку спортсмену. Ведомство распространило сообщение с фейсбук-страницы Беленюка, в котором тот описывает неприятную ситуацию.
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"Украинец, офицер, чемпион", – отметили в соответствующей заметке. В ней также отметили, что Министерство обороны стоит бок о бок со спортсменом.Обратите внимание! Беленюк родился в Киеве. Он гражданин Украины, как и его мать. Отец, уроженец Руанды, погиб во время военного переворота на родине, когда Жану было 4.
Отметим, что накануне спортсмен вернулся в Украину с Олимпийских игр-2020 в Токио. Он стал единственным из представителей нашей сборной, кто смог завоевать там золотую медаль.
На Беленюка напали расисты: что известно
- Инцидент произошел 13 августа в Печерском районе Киева. Неизвестные молодые люди пытались разжечь конфликт, выкрикивая расистские фразы в сторону спортсмена.
- Они пытались спровоцировать его фразами "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "вали в Африку!". До драки, к счастью, не дошло.
- Президент Зеленский уже отреагировал на случившееся. Он подчеркнул, что Беленюк – один из самых достойных сынов Украины и призвал прекратить проявления расизма.
- Полицейские расследуют нарушения равноправия граждан. Они устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают причастных людей.