Минобороны потратило миллиард на новые арсеналы, а строительство провалили, – расследование

В Украине 4 года назад начали строительство новых современных складов боеприпасов для украинской армии. В конце 2021 года работы должны были завершиться, однако на самом деле – провалились.

Новые военные арсеналы Министерство обороны заказало в 2018 году. Это случилось после ряда пожаров и взрывов в воинских частях, которые повлекли серьезные потери боеприпасов.

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Какие компании занимались строительством

В общем в трех частях – Цветоха, Богдановка, Калиновка – до конца 2021 года должны были построить 136 хранилищ.

Один подряд на 1,95 миллиарда гривен получило ООО "БК "Укрбудмонтаж", еще два – на 2,3 миллиарда гривен – ООО "Североукраинский строительный альянс". Первая компания на то время была записана на жену нардепа Максима Микитася, которого теперь подозревают в коррупции, а вторая – на его парламентского помощника Андрея Якусевича.

Обе фирмы входили в корпорацию "Укрбуд", которая на тот момент была настоящим строительным гигантом. Она получала заказы на строительство и жилых домов, и крупных инфраструктурных объектов вроде хранилища ядерного топлива в Чернобыле.

Около 100 миллионов гривен аванса на закупку строительных материалов подрядчики получили сразу. Еще ориентировочно по 300 миллионов гривен на каждый объект перечислили в конце 2018 года. То есть сумма составляла 80% стоимости первой очереди строительства, которая предусматривала возведение 35 хранилищ. Работы в первой очереди должны были бы завершиться до конца 2019 года, а до этого – осенью – подрядчики должны были отчитаться об авансах.

Министерство обороны подало в суд на подрядчиков

В начале 2019 года Министерство обороны подало в суд на обоих подрядчиков. Ведомство утверждало, что строители срывают календарный план работ на всех объектах, поэтому их следует оштрафовать. Подрядчики между тем обвиняли в срыве строительства военных. Мол, те долго не могли подготовить площадки под строительство – разминировать территорию и вырубить лес. Министерство суды проиграло.

Осенью оказалось, что вовремя выполнить работы не получается, а в первых числах октября вообще прекратилось строительство 2 из 3 арсеналов. Это совпало во времени с крахом "Укрбуда" и активной фазой уголовного производства относительно участия топ-менеджмента "Укрбуда" в коррупционной сделке с квартирами Нацгвардии,

– говорится в сообщении.

Руководители "Укрбуда" друг за другом начали получать подозрения. Летом – еще один помощник Микитася и брат Андрея Якусевича Сергей, а 2 октября – и сам Микитась. Специализированная антикоррупционная прокуратура тогда заявила, что хочет посадить Микитася под арест с альтернативой в 300 миллионов гривен залога. На следующий же день строительные работы на арсеналах прекратились.

Подрядчики хотели больше авансов

Военное руководство, проектировщики и Якусевич собрались на совещание, чтобы решить вопрос со строительством, деньгами и отчетностью о них. Якусевич заявил, что достроит объекты при условии выплаты новых авансов, а за старые отчитаться не может. Мол, изменения в проект, которые пришлось вносить по ходу строительства, до сих пор не прошли все бюрократические круги.

Военные отказались выдавать новые авансы, потому что подписка итак достигла 80% стоимости первой очереди а подрядчики при этом самовольно распоряжаются деньгами. Их перебрасывали между объектами без согласования с заказчиком, из-за чего строительство по сути происходило на 1 арсенале из 3.

В итоге на совещании договорились:

подрядчик должен продолжать строить,

срок сдачи очереди подвинут,

срок отчета за старые авансы тоже подвинут,

новый аванс выдадут только после отчета за предыдущие.

Смотрите видео о расследовании строительства арсеналов:

Вместо арсеналов – кривые стены и ржавая арматура

Однако строительство 2 складов так и не возобновилось. Более того, работы прекратили даже на третьем. Весной 2020 года Генштаб ВСУ устроил проверку на арсеналах. Оказалось, что наихудшая ситуация – в Калиновке, где должен был строить "Укрбудмонтаж" Микитася. Так, из 10 запланированных хранилищ была:

одна неполная коробка без крыши,

3 фундамента: один из них – с половиной стен, во втором от стен – только арматура, в третьем – даже этого нет.

В Богдановке, которую должна была строить "ПУБА" Якусевича, ситуация была не особо лучше:

из 10 хранилищ была готова только одна "коробка",

еще несколько фундаментов – с "зачатками" стен,

армирование выполнили с браком, и оно уже деформировалось,

в некоторых местах фундамент или гидроизоляция утоплены в воде,

из 20 километров противопожарных водопроводов выкопали всего 500 метров.

В Цветоху подрядчик якобы перечислил все деньги от Минобороны. Однако вместо 15 готовых хранилищ там нашли:

12 "коробок", то есть ни одно хранилище так и не было закончено,

все 3 объекта и строительные материалы на площадках не были законсервированы, металл ржавеет и кое-где деформируется.

Как теперь решают ситуацию

Каждая сторона конфликта имеет собственную версию. Так, заказчик считает, что строители самовольно покинули объекты, поэтому с ними разорвали контракты, а Якусевич убеждает, что военные их выгнали в разгар строительства, аннулировав допуски.

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Сейчас спор решают в суде. Минобороны требует вернуть аванс, а Якусевич убеждает, что его потратили на строительство.

В делах по объектам "ПУБА" проводят экспертизы. Судебная тяжба длится уже 2 года, и все это время строительство первой очереди заморожено. Сколько еще времени займут суды – непонятно, однако чем бы они не кончились – вероятно, это никак не решит проблему ни со строительством, ни с деньгами,

– отметили расследователи.

У компаний-подрядчиков огромные задолженности

По данным внутренних аудиторов, имущественное положение подрядчиков несопоставимо с их обязательствами по контрактам. Так, ООО "Укрбудмонтаж" по состоянию на конец 2020 года имел на счетах около 6 миллионов гривен и никаких активов, которые могли бы погасить 300 миллионов долга военным.

Кроме того, в компании сменился владелец – жену Микитася вывели из перечня учредителей еще в 2019 году, сейчас фирмой управляет КУА в интересах венчурного фонда. Это означает, что конечный бенефициарный владелец неизвестен. Потому и неясно, у кого требовать деньги.

"ПУБА" в марте завели в санацию на 10 лет. Фирма заявила о задолженности на почти 2 миллиарда гривен. Отдавать их планирует до 2031 года. При этом долг в почти 600 миллионов гривен перед Минобороны – даже не первый в очереди. Сейчас суды решают, разрешать ли компании санацию.

По состоянию на конец 2020 года, "ПУБА" при долгах в 2 миллиарда гривен имела только 1,3 миллиарда гривен запасов непонятного качества (даже в случае продажи – запасы продаются обычно ниже балансовой стоимости). Живыми деньгами – всего 63 миллиарда,

– добавили журналисты.

Поэтому первая очередь строительства сейчас заморожена. Над второй и третьей уже работают новые подрядчики, которые получили авансы и начали работы на 2 из 3 арсеналов.

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