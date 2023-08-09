Минобороны потратило на оружие около 27 миллиардов гривен, но его не получило, – ЦПК

Ответ на запрос Центра противодействия коррупции свидетельствует о просроченной дебиторской задолженности Министерства обороны Украины. Говорится о сумме около 27 миллиардов гривен, потраченных на оружие.

Следует отметить, что данные о конкретных просроченных контрактах скрывают. Между тем, на ежедневной основе отчеты о заключенных контрактах на покупку оружия для своих военных публикует Минобороны США.

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Что означает эта задолженность

Просроченная дебиторская задолженность свидетельствует, что компании получили средства от Министерства обороны. Впрочем, товар, в нашем случае оружие, в оговоренные контрактами сроки не поставили.

Заметим, что 27 миллиардов гривен – это общая сумма просроченной дебиторской задолженности, которая составляет 33 миллиарда гривен. Из нее уже вычислили 5,86 миллиарда (задолженность по вещевому обеспечению), а также 1 миллиард – ориентировочный размер задолженности по другим программам оборонного ведомства. Источники Центра противодействия коррупции подтверждают следующие подсчеты.

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Украине отправят 50 танков Leopard 1

Напомним, что накануне стало известно, что у бельгийской компании OIP выкупили сразу 50 танков Leopard 1. Вскоре их планируют отправить в Украину, чтобы они помогали приближать победу.

Вскоре их планируют отправить в Украину, чтобы они помогали приближать победу. Вскоре стало известно, что покупку совершила немецкая компания Rheinmetall. В ее планах – переоборудовать танки на германских предприятиях Дюссельдорфской группы.

В ее планах – переоборудовать танки на германских предприятиях Дюссельдорфской группы. Заметим, что бельгийская компания их продала "приблизительно по цене одного только старого железа". По имеющейся информации, каждый танк оценили в 15 тысяч евро.

Низкую стоимость уже обосновали. Мол, армия не имеет столь большого количества ангаров, в которых может хранить списанную технику.

Обратим внимание, что этот танк оснащен 105-миллиметровой пушкой L7A3 длиной 51 калибр. Также он снабжен двумя пулеметами.

С момента последнего сообщения ЦПК, в котором говорилось о просроченной дебиторской задолженности, цифра сократилась. Ранее речь шла о 36 миллиардах, а не о 33 миллиардах.