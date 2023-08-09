Минобороны потратило на оружие около 27 миллиардов гривен, но его не получило, – ЦПК
Источник:ЦПК
Ответ на запрос Центра противодействия коррупции свидетельствует о просроченной дебиторской задолженности Министерства обороны Украины. Говорится о сумме около 27 миллиардов гривен, потраченных на оружие.
Следует отметить, что данные о конкретных просроченных контрактах скрывают. Между тем, на ежедневной основе отчеты о заключенных контрактах на покупку оружия для своих военных публикует Минобороны США.
Читайте также Уничтожают бункеры и бьют на 500 километров: почему ракеты Taurus станут страшным сном для России
Что означает эта задолженность
Просроченная дебиторская задолженность свидетельствует, что компании получили средства от Министерства обороны. Впрочем, товар, в нашем случае оружие, в оговоренные контрактами сроки не поставили.
Заметим, что 27 миллиардов гривен – это общая сумма просроченной дебиторской задолженности, которая составляет 33 миллиарда гривен. Из нее уже вычислили 5,86 миллиарда (задолженность по вещевому обеспечению), а также 1 миллиард – ориентировочный размер задолженности по другим программам оборонного ведомства. Источники Центра противодействия коррупции подтверждают следующие подсчеты.Стоит внимания! С момента последнего сообщения ЦПК, в котором говорилось о просроченной дебиторской задолженности, цифра сократилась. Ранее речь шла о 36 миллиардах, а не о 33 миллиардах.
Украине отправят 50 танков Leopard 1
- Напомним, что накануне стало известно, что у бельгийской компании OIP выкупили сразу 50 танков Leopard 1. Вскоре их планируют отправить в Украину, чтобы они помогали приближать победу.
- Вскоре стало известно, что покупку совершила немецкая компания Rheinmetall. В ее планах – переоборудовать танки на германских предприятиях Дюссельдорфской группы.
- Заметим, что бельгийская компания их продала "приблизительно по цене одного только старого железа". По имеющейся информации, каждый танк оценили в 15 тысяч евро.
- Низкую стоимость уже обосновали. Мол, армия не имеет столь большого количества ангаров, в которых может хранить списанную технику.
- Обратим внимание, что этот танк оснащен 105-миллиметровой пушкой L7A3 длиной 51 калибр. Также он снабжен двумя пулеметами.