В Минобороны потролили новый абсурд россиян о взрывах возле Белгорода

24 августа 2022 , 03:30
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Источник:

твиттер Минобороны Украины

В Минобороны Украины высмеяли очередное российское "самовоспламенение боеприпасов" на военных складах под Белгородом. В частности, намекнули, что скоро взрывы уже нельзя будет списать на жару.

Публикацию, о которой говорится, сделали после того, как в Белгородской области поднялся дым и начался "хлопок". россияне эвакуировали оттуда людей и сказали, что склады горят из-за "эффекта линзы", который вызвал пожар.

Раньше Одежда из хлопка очень гигиеническая, – в Минобороны прокомментировали взрывы в Крыму

Назвали причины взрывов боеприпасов россии

Стоит отметить, что минобороны не подтверждало и не опровергало причастность Украины к этим взрывам. Однако откровенно указали бессмысленность того, что транслирует российская пропаганда.

Очередной подрыв боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться из-за мороза,
– написали в Министерстве.

Также отметили, что причины взрывов боеприпасов в России уже вполне известны. В общей сложности их пять:

  • зима;
  • весна;
  • лето;
  • осень;
  • курение.

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Озвучил оригинальную причину пожара с эффектом линзы губернатор Белгородской области вячеслав гладков. Он пояснил, что якобы "самовозгорелись" боеприпасы, которые еще не успели обезвредить саперы.

Это произошло возле села Тимоново, жителей которого сразу же эвакуировали. В то же время, непонятно, сколько именно таких боеприпасов там было. Ведь на фото и видео с места заметен километровый столб дыма.

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Автор: Олександр Марчак