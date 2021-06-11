Минобороны проводит испытания нового украинского вооружения: впечатляющее видео

В Минобороны провели предварительные испытания нового украинского крупнокалиберного стрелкового оружия. Говорится о единственном пулемете 12,7 миллиметров и антиматериальной винтовке 14,5 миллиметров.

Именно этим оружием Минобороны планирует пополнить арсенал стрелкового оружия "крупных калибров" Вооруженных Сил Украины.

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Минобороны испытывает оружие украинского производства

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что украинские военные начали предварительные испытания современных образцов крупнокалиберного стрелкового оружия отечественного производства.

С удовольствием информирую, что уже проходит предварительные испытания единственный пулемет 12,7×108 миллиметров от "ХАДО-Холдинг",

– заявил Андрей Таран.

Он рассказал, что уверен в успехе, ведь крупнокалиберные антиматериальные винтовки этого предприятия в 2020 году были приняты на вооружение ВСУ и "испугали врага"

В Минобороны испытали новое вооружение: смотрите впечатляющее видео

Кстати, Андрей Таран заверил, что успешное завершение испытаний позволит обеспечить потребность в пулеметах калибра 12,7 миллиметров, которые используются не только общевойсковыми подразделениями, но и на многих видах боевой техники, кораблях и вертолетах.

Кроме того, предприятие разработало крупнокалиберную многозарядную антиматериальную винтовку калибра 14,5 миллиметров с полуавтоматическим механизмом заряжания, которая также проходит предварительные испытания.