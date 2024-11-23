Что будет с электронным бронированием от мобилизации: в Минобороны озвучили планы

С 1 декабря 2024 года в Украине все бронирования от мобилизации будут осуществляться через Дию. Такая возможность появится также у предприятий, которые не имели ее раньше.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны по цифровизации Екатерину Черногоренко. Отмечается, что также будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они соответствовали всем критериям.

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Как будет работать электронное бронирование

Кабмин изменил критерии бронирования военнообязанных и критерии для получения предприятиями статуса критичности. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявлял, что все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через Дию.

1 декабря мы хотим открыть возможность забронировать абсолютно для всех бизнесов, независимо от того, была ли открыта эта возможность ранее,

– объяснила Екатерина Черногоренко.

Важно! Речь идет только о компаниях, которые получили статус критичности, а не всех бизнесах.

По словам заместителя министра, при запуске электронного бронирования ее смотивировали обращения основателей компаний, в частности технологических, которые помогают армии или поддерживают экономику нашей страны. Черногоренко добавила, что после цифровизации бронирования работники ТЦК смогут сосредоточиться на "генерации" мобилизации.

К слову, Екатерина Черногоренко также рассказала, что в приложении Резерв + планируют создать функционал уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. Однако сначала соответствующий законопроект должны принять депутаты.