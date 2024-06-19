Вакансий очень много: в Минобороны сказали, где можно узнать о должностях в подразделениях

Украина работает над внедрением рекрутинга. Каждый гражданин может сам себе выбрать должность в армии.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, отметив, что Минобороны запустило информационную и рекрутинговую кампанию рекламную кампанию "Будь собой". Каждый сможет посмотреть вакансии в Силах обороны и присоединиться туда, куда считает нужным.

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Где можно посмотреть вакансии в ВСУ

Как отметил Лазуткин, на самом деле сейчас различных вакансий в ВСУ много. Каждый сможет выбрать себе должность в соответствии с гражданской специальностью и навыками.

Вакансий очень много. И боевые, и штабные должности. Очень много сейчас поступает от людей запросов. Это тысячи и тысячи на должности операторов БпЛА, и на штабные должности, и на должности ИТ-специалистов. Многие хотят служить в разведке, пехоте. Спектр действительно широкий,

– сказал Лазуткин.

На сайте также можно ознакомиться с Центрами рекрутинга, которые сейчас открывают по всей Украине. Там не будут вручать повестку, а подробно расскажут о том, какие должности сейчас есть в подразделениях и какую именно работу можно выполнять.

Там подробнее ознакомят со всем. Если человек захочет подписать контракт, то у него будет такая возможность. Его будут сопровождать на всем пути к попаданию в подразделение. Там расскажут подробно не только о вакансиях, но и о том, какие задачи выполняет подразделение. Можно будет прорисовать некую дорожную карту,

– рассказал Лазуткин.

Рекрутинг в Украине: коротко