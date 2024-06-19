Про це 24 Каналу розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, зауваживши, що Міноборони запустило інформаційну та рекрутингову кампанію рекламну кампанію "Будь собою". Кожен зможе подивитися вакансії у Силах оборони та приєднатися туди, куди вважає за потрібне.
Дивіться також "Воюватимуть лише бідні?": чи запрацює в Україні економічне бронювання, як вплине на мобілізацію
Де можна глянути вакансії в ЗСУ
Як наголосив Лазуткін, насправді зараз різноманітних вакансій у ЗСУ багато. Кожен зможе обрати собі посаду відповідно до цивільної спеціальності та навичок.
Вакансій дуже багато. І бойові, і штабні посади. Дуже багато зараз надходить від людей запитів. Це тисячі і тисячі на посади операторів БпЛА, і на штабні посади, і на посади ІТ-спеціалістів. Багато хто хоче служити у розвідці, піхоті. Спектр дійсно широкий,
– сказав Лазуткін.
На сайті також можна ознайомитися з Центрами рекрутингу, які зараз відкривають по всій Україні. Там не вручатимуть повістку, а детально розкажуть про те, які посади зараз є у підрозділах та яку саме роботу можна виконувати.
Там детальніше ознайомлять з усім. Якщо людина захоче підписати контракт, то у неї буде така можливість. Її будуть супроводжувати на всьому шляху до потрапляння в підрозділ. Там розкажуть детально не лише про вакансії, але й про те, які завдання виконує підрозділ. Можна буде промалювати таку собі дорожню карту,
– розповів Лазуткін.
Рекрутинг в Україні: коротко
- В Україні змінили правила рекрутингу до армії. Тепер добровольців, які прийшли через рекрутинг, проходитимуть базову підготовку в спеціальних батальйонах резерву. Такі зміни запровадили, аби уникнути помилкового розподілу, коли людей випускають з навчальних центрів.
- Головне управління розвідки запустило рекрутингову кампанію "Став плюс". ГУР шукає конструкторів, інженерів, радіоінженерів, майстрів-механіків та інших фахівців, які можуть проєктувати та розробляти власні механізми.