Минобороны России снова цинично солгало о цели массированного удара: что придумали оккупанты

Россия не признает, что целится в объекты гражданской инфраструктуры. Враг продолжает лгать о целях обстрелов, чтобы оправдать циничные удары.

Россия утром 23 января нанесла циничный удар по Украине. Враждебное минобороны соврало о поражении объектов военно-промышленного комплекса Украины, передает 24 Канал .

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"Цели достигнуты"

В России продолжают настаивать, что атакуют военные объекты Украины, хотя это совсем не так и весь цивилизованный мир знает правду о российских ударах. В частности, в Харькове российская армия попала исключительно в объекты гражданской инфраструктуры.

В российском оборонном ведомстве цинично написали, что попали в объекты, производящие ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.

В столице пострадала инфраструктура Святошинского, Соломенского, Печерского и Дарницкого районов. По разным адресам зафиксировано возгорание жилых квартир, нежилых объектов и автомобилей. В частности, изуродован спортивный комплекс Укрзализныци "Локомотив".

Во вражеском ведомстве отметили, что "все цели поражены".

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