В частности, речь идет о ЧВК, финансируемом российским олигархом Аркадием Ротенбергом – "Конвой". А основал ее гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.
Смотрите также Торговля с Путиным: зачем Лукашенко держит вагнеровцев в Беларуси
ЧВК "Конвой" не подчинена Минобороны
Недавно стало известно, что ЧВК "Конвой", воюющая в Херсонской области, получает средства от близкого к Путину олигарха Аркадия Ротенберга. Российский госбанк ВТБ предоставил ЧВК 300 миллионов рублей. Энергетические предприятия "Промресурс" и "Коал Трейдинг" профинансировали компанию на 109,5 миллиона рублей.
Набор на войну в Украине ЧВК "Конвой" начала в ноябре 2022 года. Личный состав подписал контракт либо с самой ЧВК, либо с российской 150-й мотострелковой дивизией (8-я общевойсковая армия Южного военного округа).
Однако ЧВК "Конвой" не подчиняется этому подразделению. Она имеет свою зону ответственности и свой командный состав. То есть структура не подчиняется минобороны России.
Минобороны не могут полностью интегрировать нерегулярные формирования в обычную российскую армию, несмотря на свои объявленные намерения сделать это,
– написали в ISW.
ЧВК "Конвой" базируется в оккупированном Перевальном, что в Крыму. Сейчас структура действует на Херсонском направлении. По состоянию на лето 2023 года ЧВК насчитывает 400 человек, получающих зарплату в размере 200–300 тысяч рублей.
ЧВК "Вагнер" продолжает базироваться в Беларуси
- Лукашенко начало выдавать вагнеровцам белорусские паспорта. Вероятно, это может быть подготовка к провокациям в Польше.
- Несмотря на то, что в Беларуси находятся несколько тысяч наемников, они не имеют тяжелого вооружения. Они являются элементом психологического давления перед выборами.
- На фоне происходящего Польша усилила защиту, направив к границе с Беларусью 10 тысяч военных. Они даже рассматривают вариант закрытия границы.
- Беларусь может начать финансировать ЧВК "Вагнер". Разведка Британии заявила, что Россия больше не платит наемникам.