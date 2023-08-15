В частности, речь идет о ЧВК, финансируемом российским олигархом Аркадием Ротенбергом – "Конвой". А основал ее гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

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ЧВК "Конвой" не подчинена Минобороны

Недавно стало известно, что ЧВК "Конвой", воюющая в Херсонской области, получает средства от близкого к Путину олигарха Аркадия Ротенберга. Российский госбанк ВТБ предоставил ЧВК 300 миллионов рублей. Энергетические предприятия "Промресурс" и "Коал Трейдинг" профинансировали компанию на 109,5 миллиона рублей.

Набор на войну в Украине ЧВК "Конвой" начала в ноябре 2022 года. Личный состав подписал контракт либо с самой ЧВК, либо с российской 150-й мотострелковой дивизией (8-я общевойсковая армия Южного военного округа).

Однако ЧВК "Конвой" не подчиняется этому подразделению. Она имеет свою зону ответственности и свой командный состав. То есть структура не подчиняется минобороны России.

Минобороны не могут полностью интегрировать нерегулярные формирования в обычную российскую армию, несмотря на свои объявленные намерения сделать это,

– написали в ISW.

ЧВК "Конвой" базируется в оккупированном Перевальном, что в Крыму. Сейчас структура действует на Херсонском направлении. По состоянию на лето 2023 года ЧВК насчитывает 400 человек, получающих зарплату в размере 200–300 тысяч рублей.

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