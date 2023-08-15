Зокрема, йдеться про ПВК, яка фінансується російським олігархом Аркадієм Ротенбергом – "Конвой". А заснував її гауляйтер Криму – Сєргєй Аксьонов.

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ПВК "Конвой" не підпорядкована Міноборони

Нещодавно стало відомо, що ПВК "Конвой", яка воює в Херсонській області отримує кошти від близького до Путіна олігарха Аркадія Ротенберга. Російський держбанк ВТБ надав ПВК 300 мільйонів рублів. Енергетичні підприємства "Промресурс" і "Коал Трейдинг" профінансували компанію на 109,5 мільйонів рублів.

Набір на війну в Україну ПВК "Конвой" розпочала у листопаді 2022 року. Особовий склад підписав контракт або з самою ПВК, або з російською 150-ю мотострілецькою дивізією (8-ма загальновійськова армія Південного військового округу).

Однак ПВК "Конвой" не підпорядковується цьому підрозділу. Вона має свою зону відповідальності та власний командний склад. Тобто структура не підпорядковується міноборони Росії.

Міноборони не в змозі повністю інтегрувати нерегулярні формування у звичайну російську армію, попри свої оголошені наміри зробити це,

– написали в ISW.

ПВК "Конвой" базується в окупованому Перевальному, що у Крим. Зараз структура діє на Херсонському напрямку. Станом на літо 2023 року ПВК нараховує 400 осіб, які отримують зарплату в розмірі 200 – 300 тисяч рублів.

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