Зокрема, йдеться про ПВК, яка фінансується російським олігархом Аркадієм Ротенбергом – "Конвой". А заснував її гауляйтер Криму – Сєргєй Аксьонов.
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ПВК "Конвой" не підпорядкована Міноборони
Нещодавно стало відомо, що ПВК "Конвой", яка воює в Херсонській області отримує кошти від близького до Путіна олігарха Аркадія Ротенберга. Російський держбанк ВТБ надав ПВК 300 мільйонів рублів. Енергетичні підприємства "Промресурс" і "Коал Трейдинг" профінансували компанію на 109,5 мільйонів рублів.
Набір на війну в Україну ПВК "Конвой" розпочала у листопаді 2022 року. Особовий склад підписав контракт або з самою ПВК, або з російською 150-ю мотострілецькою дивізією (8-ма загальновійськова армія Південного військового округу).
Однак ПВК "Конвой" не підпорядковується цьому підрозділу. Вона має свою зону відповідальності та власний командний склад. Тобто структура не підпорядковується міноборони Росії.
Міноборони не в змозі повністю інтегрувати нерегулярні формування у звичайну російську армію, попри свої оголошені наміри зробити це,
– написали в ISW.
ПВК "Конвой" базується в окупованому Перевальному, що у Крим. Зараз структура діє на Херсонському напрямку. Станом на літо 2023 року ПВК нараховує 400 осіб, які отримують зарплату в розмірі 200 – 300 тисяч рублів.
ПВК "Вагнер" продовжує базуватися у Білорусі
- Лукашенко почало видавати вагнерівцям білоруські паспорти. Ймовірно, це може бути підготовка до провокацій у Польщі.
- Попри те, що у Білорусі перебуває кілька тисяч найманців, вони не мають важкого озброєння. Вони є елементом психологічного тиску перед майбутніми виборами.
- На фоні цих подій Польща посилила захист, направивши до кордону з Білоруссю 10 тисяч військових. Вони навіть розглядають варіант закриття кордону.
- Білорусь може почати фінансувати ПВК "Вагнер". Розвідка Британії заявила, що Росія більше не платить найманцям.