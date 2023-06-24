"Вас обманом втянули в преступную авантюру": минобороны России обратилось к вагнеровцам
Российское минобороны решило выступить к вагнеровцам с обращением. Российские захватчики решили призвать их вернуться в "пункты постоянной дислокации".
Враги начали рассказывать, что участников ЧВК "Вагнер" "обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже". Следует отметить, что перед этим уже российские генералы записали обращение к вагнеровцам.
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Что известно о заявлении российского минобороны
В российском минобороны заявили, мол, много вагнеровцев "из нескольких отрядов уже осознали свою "ошибку", обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться к пунктам постоянной дислокации".
Российские захватчики заявили, что всем командирам и бойцам уже "оказали помощь".
Просим проявить благоразумие и поскорее выйти на связь с представителями минобороны России или правоохранительных органов,
– заявили оккупанты.
Враги заверили, что якобы "гарантируют всем безопасность". В этом контексте трудно не вспомнить так называемые "мясные штурмы", к которым россияне прибегали под Бахмутом. Согласно данным официального представителя Пентагона Джона Кирби, потери вагнеровцев там – 100 тысяч убитыми и ранеными, из которых 20 тысяч – погибшими.
В то же время сами вагнеровцы на войне в Украине проявляли ужасную жестокость, отрезая людям головы.
Заметьте Военный переворот или пиар-акция Пригожина: что происходит в России
Что происходит в России
- 23 июня владелец вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что тыловой лагерь ЧВК "Вагнера" атаковали российские войска по приказу Шойгу. Именно поэтому он сказал, что намерен покончить с Шойгу и высшим российским военным руководством.
- Кроме того, Пригожин сказал, что они якобы взяли военные объекты и аэродром в Ростове и "выдвигаются на Москву".
- 23 июня спикер Песков заверил, что Путин знает обо всем. Более того, российские генералы призвали вагнеровцев остановиться.
- Из-за этой ситуации утром 24 июня Путин обратился к россиянам. Он заявил, что общался с командирами разных направлений. Мол, и с теми, "кого обманом или угрозами втянули в эту авантюру военного мятежа".