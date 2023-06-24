"Вас обманом втянули в преступную авантюру": минобороны России обратилось к вагнеровцам

Российское минобороны решило выступить к вагнеровцам с обращением. Российские захватчики решили призвать их вернуться в "пункты постоянной дислокации".

Враги начали рассказывать, что участников ЧВК "Вагнер" "обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже". Следует отметить, что перед этим уже российские генералы записали обращение к вагнеровцам.

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Что известно о заявлении российского минобороны

В российском минобороны заявили, мол, много вагнеровцев "из нескольких отрядов уже осознали свою "ошибку", обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться к пунктам постоянной дислокации".

Российские захватчики заявили, что всем командирам и бойцам уже "оказали помощь".

Просим проявить благоразумие и поскорее выйти на связь с представителями минобороны России или правоохранительных органов,

– заявили оккупанты.

Враги заверили, что якобы "гарантируют всем безопасность". В этом контексте трудно не вспомнить так называемые "мясные штурмы", к которым россияне прибегали под Бахмутом. Согласно данным официального представителя Пентагона Джона Кирби, потери вагнеровцев там – 100 тысяч убитыми и ранеными, из которых 20 тысяч – погибшими.

В то же время сами вагнеровцы на войне в Украине проявляли ужасную жестокость, отрезая людям головы.

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