Вороги почали розповідати, що учасників ПВК "Вагнер" "обманом втягнули у злочинну авантюру Пригожина та участі у збройному заколоті". Варто зазначити, що перед цим вже російські генерали записали звернення до вагнерівців.
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Що відомо про заяву російського міноборони
️У російському міноборони заявили, мовляв, багато вагнерівців "з кількох загонів вже усвідомили свою "помилку", звернувшись за допомогою у забезпеченні можливості безпечно повернутися до пунктів постійної дислокації".
Російські загарбники заявили, що всім командирами та бійцям вже "надали допомогу".
Просимо виявити розсудливість і швидше вийти на зв'язок із представниками міноборони Росії чи правоохоронних органів,
– заявили окупанти.
Вороги запевнили, що нібито "гарантують всім безпеку". У цьому контексті важко не згадати так звані "м'ясні штурми", до яких росіяни вдавались під Бахмутом. Згідно з даними офіційного представника Пентагону Джона Кірбі, втрати вагнерівців там – 100 тисяч вбитими та пораненими, з яких 20 тисяч – загиблими.
Водночас самі вагнерівці на війні в Україну проявляли жахливу жорстокість, відрізаючи людям голови.
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Що відбувається в Росії
- 23 червня власник вагнерівців Євгеній Пригожин заявив, що тиловий табір ПВК "Вагнера" атакували російські війська за наказом Шойгу. Саме тому він сказав, що має намір покінчити з Шойгу та вищим російським військовим керівництвом.
- Окрім того, Пригожин сказав, що вони нібито взяли військові об'єкти та аеродром в Ростові та "висуваються на Москву".
- 23 червня речник Пєсков запевнив, що Путін знає про все. Ба більше, російські генерали закликали вагнерівців зупинитися.
- Через цю ситуацію вранці 24 червня Путін звернувся до росіян. Він заявив, що спілкувався з командирами різних напрямків. Мовляв, і з тими, "кого обманом чи погрозами втягнули в цю авантюру військового заколоту".