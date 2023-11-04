Российскому минобороны привиделись украинские дроны над Курской и Белгородской областями
4 ноября 2023, 08:43Читати новину українською
В течение ночи 4 ноября над территориями Белгородской и Курской областей якобы кружили неизвестные дроны. Российское минобороны заявило о работе ПВО и сбивании четырех беспилотников.
Конечно, вражеское ведомство обвинило в атаке Украину. Якобы это наши беспилотники. Отмечают, что сбивание этих неизвестных дронов происходило всю ночь.
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В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей,
– говорится в сообщении.
Кремлевский режим все чаще заявляет об атаках
- Так, всего два дня назад, утром 2 ноября, министерство обороны России сообщало о якобы атаке 6 беспилотников по территории временно оккупированного Крыма.
- 30 октября оборонное ведомство страны-агрессора заявило об уничтожении морских дронов в акватории Черного моря вблизи Севастополя, обвинив в атаке Украину.