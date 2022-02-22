Минобороны России заявило о намерении взять "под защиту" жителей Донбасса

22 февраля 2022 , 18:07
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После "признания" боевиков Путин хочет применять армию за границей. В свою очередь в министерстве обороны России заявили, что готовы взять "под защиту" жителей Донбасса.

Об этом заявил заместитель главы оборонного ведомства страны-агрессора Николай Панков во время состоявшегося во вторник, 22 февраля, заседания российского Совета федерации, информирует 24 канал.

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Автор: Олег Васьків