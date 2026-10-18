"Цели уничтожены": Минобороны Румынии показало кадры сбивания дронов истребителями F-16

Вечером 17 октября истребители F-16 Военно-воздушных сил Румынии сбили два дрона над Черным морем. Впоследствии министерство обороны страны опубликовало официальные кадры успешной операции по обезвреживанию нарушивших границы беспилотников.

Подробности были опубликованы на официальной странице Министерства обороны Румынии в Facebook.

Что известно о сбивании БПЛА?

К перехвату целей были привлечены пилоты 86-й авиабазы Борча. Военные обнародовали фотографии боевой миссии по защите национальных границ.

Цели обнаружены, идентифицированы, подверглись атаке и обезврежены! Военнослужащие Вооруженных сил Румынии ежедневно несут службу, заботясь о нашей безопасности!

– отметили в Минобороны Румынии.

Опубликованные кадры демонстрируют подготовку румынских истребителей F-16 к взлету и работу экипажей во время обнаружения воздушных целей над акваторией Черного моря.



Сбитие дронов над Румынией / Ministerul Apararii Nationale, Romania

Минобороны Румынии установило, что ее воздушное пространство нарушили российские реактивные дроны типа "Герань". Бухарест проинформировал союзников и партнеров из ЕС об инциденте и заявил об усилении мер противовоздушной обороны и морской безопасности.

Также Румыния инициировала специальное заседание Североатлантического совета для обсуждения вопросов безопасности и сдерживание угроз в Черном море. Бухарест и София параллельно координируют шаги по созданию Европейского центра морской безопасности в регионе.