В Украине на время аудита критических предприятий бронирование не приостановят, – Минобороны

В Украине до 15 ноября должны провести аудит критических предприятий, которые получили этот статус от органов местного самоуправления. Во время этого приостанавливать бронирование для граждан не собираются.

Об этом рассказал первый заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк, передают журналисты Суспильного. Ранее в СМИ появлялась информация о якобы приостановлении бронирования на время аудита.

К теме Процедуру бронирования приостановили: СМИ заявили, что причина – возмущение Зеленского

Что говорят в Минобороны об аудите и бронировании

Иван Гаврилюк заявил, что в комиссию, которая будет проводить аудит, должны привлечь военных. В случае если предприятие окажется "не критичным для государства", то бронирование пересмотрят.

Заместитель Умерова также отрицает приостановление бронирования, о котором сообщали СМИ. В то же время он отметил, что в Украине сейчас более миллиона забронированных мужчин.

Решение (об аудите – 24 Канал) приняли, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а тут за пару месяцев – рост вдвое,

– сказал заместитель главы Минобороны.

Стоит отметить, что Иван Гаврилюк был одним из тех, кто инициировал аудит критических предприятий на заседание Кабинета Министров.

К слову, ранее СМИ писали, что в Украине якобы приостановили процедуру бронирования украинцев до 15 ноября. Кроме этого, до этого же дня было рекомендовано провести аудит принятых решений о критически важных предприятиях.

Издание также отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство бронированием 1,5 миллиона человек. А инициатором аудита и приостановления бронирования было Минобороны.