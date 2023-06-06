В Минобороны сказали, повлиял ли подрыв ГЭС на позиции ВСУ

Российские оккупанты прибегли к подрыву Каховской ГЭС, чтобы сдержать заступ украинских войск. Однако враг не сможет добиться своих целей.

На юге россияне находятся в обороне. Об этом 24 Каналу сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

К теме Каховская ГЭС уже вся под водой: ГНСУ показала видео

"Кстати, утром было совещание относительно того, влияет ли эта катастрофа на позиции наших ВСУ. По состоянию на сегодняшний день все происходит по плану", – подчеркнула замминистра обороны.

Какая ситуация на юге

С 24 февраля 2022 года мы в состоянии обороны. Главные задачи – не пропустить врага дальше и забрать то, что он временно оккупировал. Сейчас на юге идут бои местного значения, о которых сообщает Генштаб. Враг находится в обороне.

"Где-то есть определенное продвижение. Но, поймите, динамика постоянно меняется. Обе стороны постоянно немножко продвигаются то в одну сторону, то в другую. Слишком рано говорить о каких-то результатах. Идут бои местного значения", – подытожила Анна Маляр.

Новость дополняется...